Sudamérica se prepara para marcar un nuevo hito arquitectónico con la edificación de un rascacielos que cambiará el panorama urbano de la región y se posicionará entre las más altas del mundo. El ambicioso proyecto, actualmente en desarrollo, no solo romperá récords de altura, sino que también apuesta por un concepto de lujo extremo que combina residencias exclusivas, hotelería de alto nivel y entretenimiento premium frente al mar.

La magnitud de esta construcción ha generado expectativa a nivel internacional, ya que superará estructuras icónicas y desplazará a edificios que durante años lideraron los rankings regionales. Descubre cuál es el rascacielos ne cuestión.

¿CUÁL ES EL RASCACIELOS QUE SE CONVERTIRÁ EN EL GIGANTE DE LA REGIÓN?

El edificio en cuestión es el Cipriani Resort Residences & Casino, una torre que se construye en Punta del Este, Uruguay, y que alcanzará los 320 metros de altura. Con esta dimensión, no solo dejará atrás a la Torre Eiffel, sino que también se convertirá en el rascacielos más alto de Sudamérica una vez concluido.

Con una inversión de 500 millones de dólares, este desarrollo no solo es una proeza de altura, sino una pieza central que busca revitalizar el entorno urbano mediante una estética moderna y una funcionalidad excepcional frente al océano Atlántico.

¿QUÉ INCLUYE ESTE MEGAPROYECTO DE ULTRALUJO?

El Cipriani Resort Residences & Casino no será solo un edificio alto, sino un complejo pensado para un estilo de vida sofisticado. La inversión, estimada en unos US$ 500 millones, permitirá desarrollar una infraestructura orientada al lujo y la exclusividad.

El plan contempla:

Un hotel de alta gama con 64 habitaciones.

Casino, restaurantes, bar y salón VIP.

Espacios para eventos y un club de playa privado.

Servicios premium como conserjería personalizada, valet parking y altos estándares de seguridad.

Todo el complejo busca posicionarse como un nuevo referente del turismo y la inversión inmobiliaria de alto nivel en la región.

¿CÓMO SERÁN LAS RESIDENCIAS Y A QUIÉN ESTÁN DIRIGIDAS?

La torre residencial ofrecerá departamentos de dos dormitorios, cuyos precios partirán desde los 1,7 millones de dólares. Las unidades han sido diseñadas para priorizar amplitud, tecnología y confort, con ventanales de piso a techo y techos de 3,4 metros de altura.

Cada apartamento contará con:

Sistemas de automatización para asistencia y control del hogar.

Vistas abiertas al mar desde distintos niveles de la torre.

Acceso a servicios exclusivos para residentes.

El proyecto apunta especialmente a un público internacional, en particular al mercado brasileño, uno de los más activos en Punta del Este.

¿CÓMO SE LOGRARÁ INTEGRAR LA HISTORIA LOCAL EN ESTA CONSTRUCCIÓN MODERNA?

El proyecto tiene la misión de rescatar y transformar el antiguo Hotel San Rafael, una edificación emblemática de 1948 que fue punto de encuentro para la alta sociedad internacional. La propuesta de reconstrucción busca:

Homenajear el diseño clásico del hotel original mientras se acopla a la nueva torre de 320 metros.

Mantener el valor histórico y arquitectónico del monumento, integrándolo con las demandas de la modernidad.

Expandir la marca hacia otras capitales regionales, como São Paulo, donde se planea una nueva sede para 2028.

¿CÓMO SE COMPARA CON LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS DE LA REGIÓN?

Durante años, la Gran Torre Costanera de Santiago de Chile lideró el ranking sudamericano con 300 metros de altura. Sin embargo, el nuevo desarrollo en Uruguay la superará, desplazándola del primer lugar regional.

Cabe señalar que, actualmente, a escala latinoamericana, la T.Op Torre 1 en Monterrey lidera con 305 metros, según informa Infobae.

