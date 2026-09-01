Por Redacción EC

Una carcajada puede surgir en cuestión de segundos, pero llegar hasta ella implica una compleja actividad mental. El cerebro debe interpretar lo que escucha, reconocer el sentido de una situación y, en muchos casos, anticipar lo que ocurrirá para luego encontrarse con un desenlace que rompe sus expectativas. Por eso, entender por qué algo provoca risa ha despertado durante años el interés de investigadores de distintas disciplinas. La psicología y las neurociencias han encontrado que no existe una fórmula única capaz de hacer reír a todas las personas por igual. Sin embargo, determinados recursos aparecen con frecuencia en los contenidos humorísticos que obtienen una mayor aceptación: una situación fácil de reconocer, cierto grado de sorpresa y un remate capaz de cambiar por completo la interpretación de lo ocurrido.