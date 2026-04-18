La creciente tensión en Medio Oriente ha vuelto a encender las alarmas globales, especialmente tras los constantes cierres y reaperturas del estratégico Estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte energético mundial. Este escenario ha generado incertidumbre en los mercados y ha obligado a replantear las rutas comerciales que conectan distintos continentes. En medio de este panorama inestable, una zona ubicada en el extremo sur del continente americano comienza a ganar relevancia en la agenda internacional, posicionándose como una alternativa clave ante posibles interrupciones prolongadas. Descubre cómo este inesperado protagonista podría cambiar el equilibrio del comercio marítimo global y por qué su ubicación lo convierte en un punto estratégico en tiempos de crisis.

¿QUÉ PAÍS DE SUDAMÉRICA ESTÁ EN LA MIRA?

Chile se ha posicionado en el centro del radar estratégico global debido a su soberanía sobre el Estrecho de Magallanes. La relevancia actual de este paso natural, que serpentea entre la zona continental y la isla grande de Tierra del Fuego, radica en que permite el tránsito entre el Atlántico y el Pacífico sin las amenazas de seguridad que hoy asolan a otras regiones.

Al ser uno de los pocos “puntos de articulación” que sostienen el intercambio de bienes a nivel mundial, su estabilidad garantiza que, ante cualquier interrupción en las rutas clásicas, el comercio no se detenga, según informa Diario Uno.

Estrecho de Magallanes | Foto: Getty Images

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EL ESTRECHO DE ORMUZ?

La situación en el Estrecho de Ormuz es confusa y tensa. Desde Irán se ha afirmado que “esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas”, mientras que desde Estados Unidos se insiste en que la navegación continúa.

Mientras tanto, la realidad en el área es crítica: se han reportado ataques directos a buques cisterna y disparos contra embarcaciones mercantes que intentan cruzar.

Las fuerzas iraníes advierten que el tránsito permanecerá restringido “hasta que EE.UU. restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní”.

Esta pugna mantiene en vilo al mercado energético, ya que por este angosto canal de apenas 33 kilómetros en su punto más estrecho fluye el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Fotografía de archivo de un grupo de barcos transitando por el estrecho de Ormuz. Foto: EFE/ Ali Haider

¿QUÉ CIUDADES SE BENEFICIAN DE ESTE NUEVO ESCENARIO?

En este nuevo panorama, ciudades como Punta Arenas en Chile y Ushuaia en Argentina adquieren una relevancia inédita. Su ubicación estratégica, cercana a rutas que conectan los océanos Atlántico y Pacífico, las posiciona como puntos clave para el tránsito marítimo en momentos en que otras vías presentan riesgos. Además, su proximidad a la Antártida refuerza su papel no solo en términos logísticos, sino también científicos y geopolíticos.

En este contexto, estas ciudades dejan de ser consideradas zonas periféricas para convertirse en plataformas de apoyo para el abastecimiento, la investigación y el control de rutas. Este nuevo rol también abre oportunidades en sectores como las energías renovables, el desarrollo portuario y la proyección internacional, aunque al mismo tiempo las expone a una mayor atención estratégica en medio de tensiones globales.

¿QUÉ PAPEL JUEGA LA ANTÁRTIDA EN ESTE CONTEXTO?

La Antártida aparece como un elemento determinante en el análisis geopolítico. Aunque su explotación está restringida por acuerdos internacionales hasta 2048, se le considera una reserva de recursos fundamentales para el futuro.

En ese sentido, el control de las rutas de acceso desde el sur de América cobra mayor importancia. No es solo una cuestión de tránsito marítimo, sino de posicionamiento estratégico a largo plazo en torno a un territorio que podría volverse crucial en las próximas décadas.

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