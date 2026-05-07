Por Redacción EC

Aunque el otoño ya se instaló hace varias semanas en el país, muchas personas comienzan a preguntarse cuándo empezará oficialmente el invierno, sobre todo por las bajas temperaturas que ya se sienten en distintas ciudades. En los últimos días, el clima ha estado marcado por mañanas frías, presencia de neblina, lluvias ligeras y fuertes ráfagas de viento. Ante este panorama, ya se conoce la fecha en la que iniciará oficialmente la temporada de invierno, una de las estaciones más esperadas por algunos y más complicadas para otros debido a las condiciones climáticas que trae consigo. En esta nota te contamos todos los detalles sobre el comienzo de esta época del año y cómo podría sentirse en diferentes regiones del país. Además, te diremos cuándo comienzan las cuatro estaciones en general en nuestro país.