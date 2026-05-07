Aunque el otoño ya se instaló hace varias semanas en el país, muchas personas comienzan a preguntarse cuándo empezará oficialmente el invierno, sobre todo por las bajas temperaturas que ya se sienten en distintas ciudades. En los últimos días, el clima ha estado marcado por mañanas frías, presencia de neblina, lluvias ligeras y fuertes ráfagas de viento. Ante este panorama, ya se conoce la fecha en la que iniciará oficialmente la temporada de invierno, una de las estaciones más esperadas por algunos y más complicadas para otros debido a las condiciones climáticas que trae consigo. En esta nota te contamos todos los detalles sobre el comienzo de esta época del año y cómo podría sentirse en diferentes regiones del país. Además, te diremos cuándo comienzan las cuatro estaciones en general en nuestro país.

¡A preparar las casacas! En esta fecha empieza oficialmente el invierno en Perú

Verano: inicia el 21 de diciembre y finaliza el 20 de marzo.

Otoño: inicia el 20 de marzo y finaliza el 21 de junio.

Invierno: inicia el 21 de junio y finaliza el 22 de septiembre.

Primavera: inicia el 22 de septiembre y finaliza el 21 de diciembre.

¿Qué debes saber sobre el invierno en Perú?

El invierno en el Perú se desarrolla entre el 21 de junio y el 23 de septiembre, marcando una etapa del año en la que el clima cambia de forma notable en gran parte del país.

Una de sus principales características es la humedad, que se hace más evidente en las mañanas. Durante esta temporada son comunes las lluvias ligeras al amanecer, la presencia constante de neblina y los vientos fríos que acompañan el día a día, especialmente en la costa.

En términos generales, las temperaturas promedio suelen ubicarse alrededor de los 15 °C, lo que genera una sensación de frío moderado en varias regiones.

Sin embargo, en la sierra peruana el panorama es más riguroso. Allí, los valores térmicos pueden oscilar entre los 10 °C y 20 °C durante el día, mientras que por las noches el descenso es más marcado, llegando incluso a cerca de los 5 °C, lo que obliga a la población a tomar mayores precauciones frente al frío.

Qué es Senamhi

Actualmente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI, es un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Ambiente.

Se inició como un Organismo Público Descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985.

El SENAMHI tiene como propósito generar y proveer información y conocimiento meteorológico, hidrológico y climático de manera confiable, oportuna y accesible en beneficio de la sociedad peruana.

Con el ánimo de difundir información confiable y de calidad, el SENAMHI opera, controla, organiza y mantiene la Red Nacional de más de 900 Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas de conformidad con las normas técnicas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).