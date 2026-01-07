Anualmente, el gobierno peruano a través del Ministerio de Educación (Minedu), se encarga de aprobar los lineamientos para la prestación del servicio educativo en colegios que reciben a miles de niños y adolescentes como parte del denominado Año Escolar. Para este 2026, la base normativa estatal establece diversos periodos curriculares junto a semanas de gestión a partir de las cuales los padres de familia tienen la posibilidad de conocer calendario de fechas programadas para el estudio de sus hijos con antelación.

EL CALENDARIO DE AÑO ESCOLAR 2026 ESTABLECIDO POR PARTE DEL MINEDU

El Año Escolar 2026 en Perú representa la temporada y/o periodo de nuevos bloques de semana de gestión y horas lectivas llevadas a cabo tanto en colegios públicos como privados del país, según lo dispuesto por el Minedu y especificado en la Resolución Ministerial N° 501 con respecto al inicio de clases.

Luego de las merecidas vacaciones gozadas por el alumnado de las más de 50 mil instituciones que operan a nivel nacional, cada niño y adolescente retornará a las aulas teniendo en cuenta las fechas relacionadas al desarrollo del servicio educativo cuyo comienzo y final calendarizado son los siguientes:

INICIO DE CLASES ESCOLARES 2026

- Lunes 16 de marzo

FIN DE CLASES ESCOLARES 2026

- Viernes 18 de diciembre

Cabe resaltar, que el Minedu aprobó también con respecto al Año Escolar 2026, que la organización del cronograma de semanas lectivas figure dividido en bloques por periodo vacacional, determinando así hasta 36 netamente de estudio, y 8 de gestión para el uso de personal administrativo, y entre los cuales figuran los docentes.

En ese sentido, el calendario escolar en Perú para el presente periodo, se ejecutará en cada colegio estatal y privado de la siguiente manera desde el lunes 2 de marzo:

Primer bloque de semanas de gestión (1 semana)

- 02/03 al 13/03

Primer bloque de 9 semanas lectivas

- 16/03 al 15/05

Segundo bloque de semanas de gestión

- 18/05 al 22/05

Segundo bloque de 9 semanas lectivas

- 25/05 al 24/07

Tercer bloque de semanas de gestión

- 27/07 al 07/08

Tercer bloque de 9 semanas lectivas

- 10/08 al 09/10

Cuarto bloque de semanas de gestión

- 12/10 al 16/10

Cuarto bloque de 9 semanas lectivas

- 19/10 al 18/12

Quinto bloque de semanas de gestión

- 21/12 al 31/12

Según la organización determinada y plasmada en la Resolución Ministerial N° 501, toda semana de gestión aprobada por el Minedu con miras al Año Escolar 2026, será utilizada para verificar avances y oportunidades de mejora en virtud a la labor del personal de cada Institución Educativa (IE), y teniendo en cuenta que figura asociada técnicamente al cumplimiento de las vacaciones tras el término del primer semestre y posterior culminación de clases programadas.

LOS REQUISITOS QUE SEGÚN EL MINEDU SE DEBEN CUMPLIR PARA OBTENER UNA VACANTE ESCOLAR EN 2026

Tras el término de un nuevo periodo escolar durante el 2025, ahora llega el turno de correr por una vacante para los niños y jóvenes de la EBR, siendo hasta dos modalidades de solicitud aquellas que hoy habilita el Minedu.

En ese sentido, y con respecto a las plazas disponibles, te compartimos el listado integrado por los requisitos que debes cumplir a fin de buscar conseguir alguna, y terminar presentando documentación de manera exitosa:

Ser mayor de edad

Contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) del representante legal y menor de edad (En caso de no disponer de cédula física, debes completar una declaración jurada y adjuntarla en sistema)

Mantener activo un número de teléfono y correo electrónico mediante los cuales se recibirán las notificaciones acerca del avance del proceso.

Con el Año Nuevo 2026 iniciado, comenzará también la carrera por alcanzar una vacante que asegure lugar de menores de edad en colegios públicos del Perú, confirmándose ahora la implementación de hasta dos modalidades de matrícula a nivel nacional.

HASTA ESTA FECHA DE ENERO PUEDES PRESENTAR SOLICITUDES DE MATRÍCULA ESCOLAR 2026

De manera oficial, el Año Escolar 2025 en Perú ha culminado, y de manera casi inmediata, los padres de familia, apoderados y/o representantes legales de niños y adolescentes, buscan asegurar una vacante para sus hijos en alguna de las más de 2 mil instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana, teniendo gracias al Minedu la chance de solicitar matrícula mediante plataforma digital habilitada.

A través de redes sociales, dicha entidad de Gobierno viene promoviendo el uso de dicho medio con la finalidad de que pueda llevarse a cabo el trámite de manera rápida y segura referente a cronograma con vigencia desde el 2 de enero presencialmente, y 17 días después bajo la virtualidad.

Según lo anuncia el Minedu de manera oficial, hasta el domingo 11 de dicho mes solamente quedarán habilitadas las presentaciones de solicitud de vacante para el ingreso de tus hijos a colegios estatales del país, siendo la matrícula digital aquella modalidad que empezará a implementarse recién a partir del lunes 19.

Cabe resaltar, que la plataforma virtual mencionada, incluye a 2711 instituciones educativas públicas de 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias, y en esa línea resulta importante destacar que todo trámite realizado para la obtención de plazas tanto presencial como virtual, no tiene costo alguno.

“Todas las postulaciones son evaluadas bajo criterios de transparencia y en estricto respeto del orden de prioridad establecido por la normativa vigente, lo que garantiza un proceso de asignación de vacantes justo y equitativo para todas las familias”, ha señalado el titular del Minedu, Jorge Figueroa, durante declaraciones brindadas a medios de prensa, y con miras a Año Escolar 2026.