Los últimos años de GOLPERU bajo la señal de Movistar TV, terminaron transitando entre la incertidumbre y los líos mediáticos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Es así como se cierran casi 10 años de transmisiones de partidos correspondientes a lo que hoy conocemos como la Liga 1, y esto luego de confirmarse que desde esta fecha, el canal 14 será retirado de la parrilla ofrecida por parte de dicho servicio de televisión por cable mediante suscripción.

¿DESDE CUÁNDO GOLPERU DEJARÁ DE EMITIRSE MEDIANTE LA SEÑAL DE MOVISTAR TV?

Ya hacia fines de 2023 e inicios de 2024, GOLPERU llamaba la atención por el despido de varios periodistas, y dos años después, debido a la cancelación de emisión a cargo de Movistar TV.

Tras ocurrir una serie de sucesos que redujeron su cobertura a nivel nacional e hicieron perderles presencia en cuanto a transmisiones de partidos del fútbol peruano se refiere, finalmente lo que parecía un secretos a voces, terminó confirmándose, y mediante “notificación de cambios” para dar a conocer la oficialización de cierre definitivo del popular canal 14 junto a su señal en HD.

"Te informamos los siguientes cambios en la parrilla, desde el 1 de enero 2026“, refiere Movistar TV mediante escueto mensaje dirigido a usuarios que a partir de dicha fecha, no volverán a ver duelos de Liga 1 por GOLPERU ni programas como ”La Tribuna" que conducía Alberto Beingolea.

Es así como culmina una era al aire, y bajo señal de cable que fue mayormente sintonizada hasta el año 2022 cuando entraría en disputa mediática con la FPF por los derechos televisivos de la totalidad de partidos de la primera división del fútbol peruano, quedándole solamente emitir hasta fines de 2025, los cotejos de Universitario y Sport Boys jugados en condición de local.

Cabe resaltar, que dicha noticia brindada por parte de Movistar TV, llega luego de la expiración de contratos de GOLPERU con ambos clubes capitalinos, y coincide además con los rumores entorno a la emisión de los compromisos de la Liga 1 2026 tras acuerdo logrado entre 1190 Sports e Integratel (ex Telefónica).

¿LA LIGA 1 SE VOLVERÁ A EMITIR MEDIANTE MOVISTAR TV? ESTO SE SABE AL RESPECTO

Tal parece que el 2026 para el fútbol peruano de primera división, llegará con grandes novedades tras retiro de GOLPERU de parrilla de canales que le ofrece Movistar TV a usuarios del paquete hogar digital CATV.

Lo cierto es que antes de la cancelación del canal 14, ya venía hablándose acerca de la posibilidad que la totalidad de partidos de la Liga 1 sea emitida vía L1 Max, y según Luis Carrillo Pinto, mediante dicho servicio de televisión por cable a cargo ahora de Integratel.

“Las conversaciones y acuerdo final para que L1Max sea incluido en la parrilla de Movistar TV el 2026 están muy avanzadas entre 1190 Sports e Integratec, los nuevos dueños de Telefónica del Perú”, exponía el reconocido periodista peruano a mediados de setiembre 2025, y acerca del eventual vínculo contractual celebrado por parte de ambas partes, teniendo como gran objetivo el posicionamiento de marca, y rentabilidad de negocio ciertamente criticado tomando en consideración el pago extra que debía realizarse para ver la totalidad de duelos de Alianza Lima, Sporting Cristal, y la mayoría de equipos de primera división.