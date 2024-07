Para aquellos que esperaban un descanso adicional, la noticia es clara: este martes 30 de julio no será día no laborable ni feriado. Sin embargo, la pregunta en la mente de muchos es: ¿cuándo será el próximo día libre en el calendario? Con ansias de un respiro, descubre cuál es la próxima fecha marcada para disfrutar de un merecido descanso y cómo planificar tu tiempo libre en los próximos meses.

QUÉ ES LO QUE SE SABE SOBRE EL MARTES 30 DE JULIO: ¿ES DÍA NO LABORABLE O FERIADO?

El martes 30 de julio no está considerado como feriado nacional según la legislación peruana. Los días oficialmente reconocidos como feriados son el 28 y 29 de julio, en celebración de la Independencia del Perú y el Día de las Fuerzas Armadas, respectivamente.

Por lo tanto, en principio, el martes 30 de julio es un día laborable regular. Los peruanos deben planificar sus actividades teniendo en cuenta que, salvo alguna modificación oficial, deberán asistir a sus obligaciones laborales o educativas este día.

No obstante, es importante que los trabajadores y empleadores estén atentos a cualquier comunicado oficial, ya que en ocasiones anteriores el gobierno ha emitido decretos especiales, publicados en el diario oficial El Peruano, declarando días no laborables adicionales. Hasta la fecha, no se ha anunciado ninguna modificación que incluya al martes 30 de julio como día no laborable, por lo que se mantiene la regularidad de las actividades laborales y educativas para esa fecha.

¿CUÁNDO SERÁ EL PRÓXIMO DÍA LIBRE EN PERÚ?

El próximo día libre en Perú después de las Fiestas Patrias es el martes 6 de agosto, en conmemoración de la Batalla de Junín. Este es uno de los días festivos reconocidos a nivel nacional, y proporciona una oportunidad adicional para que los peruanos disfruten de un descanso. La Batalla de Junín, que tuvo lugar en 1824, es una fecha histórica significativa en la lucha por la independencia del país. Los ciudadanos suelen aprovechar estos días libres para descansar, realizar actividades recreativas o reunirse con familiares y amigos.

Además del 6 de agosto, hay otros días festivos y no laborables que los peruanos pueden anticipar en el transcurso del año. Por ejemplo, el viernes 30 de agosto se celebra Santa Rosa de Lima, otra fecha importante en el calendario de feriados nacionales. En octubre, los trabajadores del sector público disfrutarán de un día no laborable el lunes 7, seguido del Combate de Angamos el martes 8. Estas fechas ofrecen oportunidades para planificar actividades y descansos adicionales, proporcionando momentos de pausa a lo largo del año laboral.

¿QUÉ DÍAS NO LABORABLES FUERON APROBADOS POR EL GOBIERNO ESTE 2024?

A inicios de año, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N°011-2024-PCM mediante el diario El Peruano, que declara días no laborables compensables para los trabajadores del sector público, durante el presente año. Sin embargo, las horas que se dejaron de laborar tendrán que ser recompensadas en los siguientes 10 días o en todo caso que lo determine el jefe inmediato.

Mientras que, los del sector privado pueden optar por tomar dicha disposición, pero con la condición que haya un acuerdo entre el empleador y sus empleados. De esta manera, ambos tienen que pactar la fecha en que se devolverá las horas que no se trabajaron, pero si no existe concertación la última decisión lo tomará el empleador. Por consiguiente, aquí te presentamos el listado de los días no laborables para este 2024:

Viernes 26 de julio de 2024

Lunes 7 de octubre de 2024

Viernes 6 de diciembre de 2024

Lunes 23 de diciembre de 2024

Martes 24 de diciembre de 2024

Lunes 30 de diciembre de 2024

Martes 31 de diciembre de 2024.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS FERIADOS INCORPORADOS EN EL CALENDARIO PERUANO?

Aquí, te presentamos los motivos por los cuales se determinó que cada nuevo feriado se incorpore al calendario peruano establecidos en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713:

Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio): Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones.

Durante la madrugada del viernes 23 de junio de 2023, el Congreso de la República aprobó la ley que declara a esta fecha para honorificar al capitán FAP José Abelardo Quiñones. Batalla de Arica y Día de la Bandera (7 de junio): Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas.

Ley aprobada por insistencia para establecer que esta fecha sea declarada como feriado nacional, y publicada el 15 de junio en conmemoración de ambas efemérides patrióticas. Batalla de Junín (6 de agosto): El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú.

El 7 de julio de 2022, el Congreso aprobó declarar feriado nacional al 6 de agosto en honor a este importante hecho que permitió consolidar la posterior independencia del Perú. Batalla de Ayacucho (9 de diciembre): Efemérides aprobada el 9 de diciembre de 2021 por el pleno del Congreso de la República para rememorar este significativo suceso patrio.

Es importante mencionar que, la incorporación de estos días festivos tiene la finalidad de balancear el tiempo de trabajo y de descanso de los peruanos, también de incentivar las actividades culturales, patrióticas y de ocio en la ciudadanía.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR FERIADO?

El significado concreto de la palabra feriado es día no laborable por festividad oficial. Basándonos en el término puntual, un feriado es un día de descanso para el trabajador público y privado, y debe ser retribuido por el empleador con la remuneración ordinaria del equivalente al día laborado.

Las conmemoraciones o celebraciones oficiales suelen ser festividades asociadas a acontecimientos históricos, populares, religiosos, y clásicos como por ejemplo la Navidad de todos los 25 de diciembre.

El feriado es un derecho laboral, pero si por motivos consensuados con el empleador, el trabajador labora en el día que debió descansar, deberá recibir a fin de mes el valor del día más una sobretasa del 100%. Este cómputo es llamado como la triple remuneración diaria.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE?

En conclusión, podemos definir que la diferencia que radica entre un feriado y un día no laborable compensable es que el primero corresponde a días anuales considerados por la ley, y que se convierten en un derecho al descanso remunerado para el trabajador, y el segundo forma parte de disposiciones gubernamentales establecidas mediante DS, y que deben ser compensados para su correcta ejecución.

La finalidad de decretar los días no laborables compensables es de fomentar el turismo interno, y en la mayoría de los casos construir un puente festivo que signifique mayor impacto en la promoción de la actividad turística y receptiva.

En tanto, los feriados nacionales calendarizados son fijados con anticipación y forman parte de un cronograma establecido para el descanso de los trabajadores como un derecho laboral.