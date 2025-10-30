El Perú, lamentablemente, sigue siendo un país marcado por la violencia y una de las poblaciones más vulnerables y expuestas a ello son las mujeres. Solo en 2024 se registraron 156 feminicidios y más de 138 mil casos de violencia atendidos en los Centros de Emergencia Mujer (CEM). Además, el 65% de las peruanas afirma haber sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida, según el INEI

CARE Perú organiza la caminata solidaria “Dame esos 5K”, una iniciativa que busca movilizar a la ciudadanía para seguir financiando programas de prevención de violencia, educación en igualdad de género y empoderamiento económico de mujeres en distintas regiones del país.

“Ninguna mujer debe vivir con miedo en ningún país y mucho menos en el Perú. Luchar contra la violencia hacia la mujer es una tarea permanente y cada vez más desafiante y no podemos bajar la guardia. Por el contrario, hay que convocar a más personas para superar por completo y desterrar esta dura realidad”, afirmó Marilú Martens, directora nacional de CARE Perú.

La caminata se desarrollará este domingo 9 de noviembre, de 8:00 a.m. a 12:30 p.m., en la Av. Arequipa (altura del Parque Washington). Para participar solo hay que ingresar a https://classic.joinnus.com/events/sports/lima-caminata-dame-esos-5k-71556 o ingresar a la página de Joinnus y buscar la caminata “Dame esos 5K”.

Con un aporte solidario de solo S/ 50, cada participante obtendrá su kit de participación. En esta oportunidad se espera convocar personas entre familias, runners, empresas y colectivos ciudadanos.

Durante el recorrido de 5 kilómetros, los asistentes podrán participar en activaciones y experiencias de sensibilización impulsadas por artistas, líderes sociales y aliados corporativos.

La actividad contará con la presencia de Gisela Valcárcel, embajadora de CARE Perú, y con el soporte de Apoyo Comunicación, además de figuras públicas que se unen como voceras del mensaje de igualdad y respeto.