Julio 2025 es uno de los meses más importantes y conmemorativos del calendario peruano, debido a la variedad de días festivos que se celebran en el país. De hecho, tanto los trabajadores del sector público como privado aprovechan estas fechas para desconectarse del trabajo o la estresante rutina, desarrollando una serie de actividades, como, por ejemplo, viajar al interior del país para disfrutar de los hermosos destinos turísticos, asistir a eventos circenses o simplemente otros optan por quedarse en casa junto a la familia. Por ello, el diario El Peruano anunció oficialmente que se aproxima un nuevo feriado este 23 de julio, por una significativa celebración cívica que une y enorgullece a toda una nación. Esta medida no solo favorecerá el descanso de muchos ciudadanos, sino que también impulsará al sector turismo y económico de muchos lugares. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE CELEBRA ESTE 23 DE JULIO EN EL PERÚ?

Este mes no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. De esta manera, según la Ley n.º 31822, este miércoles 23 de julio será considerado día inhábil por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, este día será no laborable y remunerado para el sector público y privado.

Sin embargo, eso no es todo, siguiendo con el calendario nacional, los otros dos feriados se dará el próximo lunes 28 y martes 29 de julio por la celebración de la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. Por ello, estas fechas representan una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades cívicas. Por consiguiente, vale precisar que estos feriados no van acompañados de días no laborables, por lo que no habrá fines de semana largo o feriados largos en el país.

Feriados y días no laborables que restan en el calendario peruano 2025