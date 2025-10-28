Es bien sabido que, durante esta época del año, el país atraviesa la temporada de primavera, lo que ha provocado un ligero aumento de la temperatura y una mayor presencia de brillo solar en diversas regiones. De hecho, este cambio de clima ha generado que muchos peruanos, tanto niños como adultos mayores, se vean perjudicados con enfermedades respiratorias. Sin embargo, recientemente el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció sobre la llegada de un peligroso fenómeno meteorológico: la llegada del vigesimoquinto friaje del año. Este provocaría bajas temperaturas, precipitaciones y más en varias regiones del país. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿EN QUÉ REGIONES DEL PAÍS SE PRESENTARÍA EL VIGÉSIMO QUINTO FRIAJE DEL AÑO?

A través de sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia del vigésimo quinto friaje del año desde el lunes 27 al jueves 30 de octubre en toda la selva peruana. Este fenómeno meteorológico ocurre cuando una masa de aire frío originada en la Antártida avanza hacia el continente sudamericano y logra llegar hasta la selva de nuestro país. Así, recomiendan a la población a que tomen sus precauciones por el intenso frío, sobre todo, a las regiones perjudicadas.

📢 #NotaDePrensa| #Senamhi #Minam selva peruana presentará lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de la temperatura por el ingreso del vigésimo quinto friaje del año, del 27 al 30 de octubre. https://t.co/dsGt2t1VX4 pic.twitter.com/DxO4nCeY9Q — Senamhi (@Senamhiperu) October 25, 2025

De esta manera, se esperan bajas temperaturas en diversos lugares, como en Madre de Dios, Puno y Cusco, que tendrán valores de hasta 19 °C, mientras que en Ucayali llegará máximo a los 20 °C. Este evento llegará acompañado de lluvias de ligera a fuerte intensidad, fuertes vientos y el descenso de la temperatura. “Se prevé el descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más frío y nublado. Durante las noches, el descenso será aún más marcado, especialmente en la selva sur”, señaló.

¿CUÁNDO INICIA EL VERANO 2025 EN EL PERÚ?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó, a través de la plataforma del Estado peruano, que la primavera en nuestro país finalizará el próximo domingo 21 de diciembre de 2025 y dará paso a una de las temporadas más esperadas del año: la estación del verano, que iniciará ese mismo día a la 10:03 de la mañana. Eso no es todo, pues, es importante mencionar que las estaciones astronómicas cuentan con una duración de casi tres meses y el comienzo de cada una de ellas está determinado por los solsticios y equinoccios.

