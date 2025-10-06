El último fin de semana, en el distrito de San Juan de Miraflores, un conductor venezolano, identificado como Daniel José Cedeño Alfonso, fue asesinado a balazos por un sicario, mientras laboraba para la empresa Lipetsa como todos los días. Esto ha generado no solo indignación en la ciudadanía, sino también en el gremio de transporte, quienes mostraron su rechazo por la falta de estrategias por el Gobierno. Por ello, anunciaron un nuevo paro para este 6 de octubre en Lima y Callao en señal de protesta por las decenas de choferes fallecidos en lo que va del 2025. Ante esta medida, universidades, instituciones y colegios han anunciado la suspensión de clases. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ UNIVERSIDADES PERUANAS SUSPENDERÁN CLASES PRESENCIALES TRAS EL ANUNCIO DEL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los alumnos y garantizar condiciones más seguras para el estudio, diversas universidades peruanas han informado que suspenderán sus clases presenciales debido al nuevo paro de transportistas programada para este lunes 6 de octubre, mientras que otras desarrollarán con normalidad. Este es el caso de la Universidad del Pacífico que anunció, a través de un comunicado, que sus exámenes parciales se llevarán a cabo presencialmente. Aunque dicha casa de estudio mencionó que ante posibles inconvenientes en la movilidad el estudiante podrá solicitar la reprogramación de la prueba sin ningún costo en el DAAR.

En esa misma línea, la Universidad de Lima comunicó que sus actividades académicas se desarrollarán con normalidad, aunque para su personal administrativo tendrán cierta tolerancia, conforme lo estableció el Gobierno. Sin embargo, la situación es distinta para otras instituciones superiores, como la Universidad Nacional del Callao que informó a sus alumnos y docentes que sus clases se realizarán de manera virtual. Además, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) indicó que sus actividades académicas se realizarán virtualmente, mientras que en el caso de las prácticas y laboratorios serán reprogramadas. Por otro lado, las otras universidades que anunciaron la suspensión de sus clases presenciales son:

Universidad Privada del Norte (UPN)

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Universidad César Vallejo (UCV)

Universidad San Martìn de Porres (USMP)

Escuela de Posgrado de la UPC

Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV)

Zeguel Ipae

Instituto Toulouse Lautrec

Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM

Universidad Jaime Bausate y Meza (UJBM)

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS ESTE 6 DE OCTUBRE?

Este último fin de semana, el conductor de la empresa Lipetsa, Daniel José Cedeño Alfonso, de nacionalidad venezolana, fue brutalmente baleado a manos de un sicario en moto en San Juan de Miraflores. Tras esta indignante noticia, a través de una entrevista a RPP, el director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, anunció que diversas empresas de transporte público acatarán un paro este lunes 6 de octubre en señal de solidaridad y protesta por los asesinatos que sufren estas personas todas las semanas en la capital.

Según el director de la CIT, la medida denominada ‘apagado de motores’ comenzará a partir de las 12:00 a. m. de este lunes y se extenderá por 24 horas. En esta ocasión, los transportistas no saldrán a marchar, sino que paralizarán sus labores en Lima y Callao, e hicieron un llamado a la población para sumarse a la protesta contra las extorsiones que sufren todos los días. Además, advirtieron que, de registrarse un nuevo asesinato de alguno de sus integrantes, convocarán otro paro para el martes 7 de octubre o próximos días.

“Es un apagado de motores, no será una marcha, sin ningún tipo de acto de violencia. Como empresa de transporte urbano, así como los conductores de los mismos, invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de piquetes, sin ningún tipo de marcha, simplemente no vamos a salir. Lamentablemente, esto fue lo que quedamos, acá no hay nada de críticas, consideramos que todos somos culpables y que esto no puede seguir dándose más en nuestro país”, dijo Ojeada.

“Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. Y no es una posición política, no es una posición de marchas […] A los que no quieran hacerlo, tienen todo el derecho de hacerlo“, agregó a dicho medio. Es importante mencionar que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolita (DRELM) informó que las clases de este 6 de octubre de las instituciones públicas se desarrollarán virtualmente.