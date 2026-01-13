En medio de una ola de crímenes, según el Observatorio de Criminalística, un chofer es asesinado por sanguinarios sicarios cada ocho horas en Lima y Callao. Este escenario, sin duda, ha generado una serie de preocupaciones entre los 400 empresas formales, que denuncian el pago de extorsiones de hasta S/ 15 mil soles por vehículo, con el objetivo de seguir laborando y llevar un sustento a la casa. Las pérdidas mensuales, estimadas en cerca de S/ 6 millones, evidencian el avance sostenido de una red criminal que ha tomado el control de este sector sin que las autoridades tomen cartas en el asunto. De esta manera, el gremio de conductores anunció un nuevo paro de transportistas este 14 de enero, con la participación de cientos de empresas que buscarán que el Gobierno tome medidas concretas frente a la violencia. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTAS EMPRESAS DE TRANSPORTES ACATARÁN EL PARO ESTE 14 DE ENERO?

Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Transportes Unidos, Martín Ojeda, informó que desde las 00:00 horas de este miércoles 14 de enero se llevará a cabo un nuevo paro de transportistas en Lima y Callao. Esta medida se da como respuesta al incremento de la criminalidad que golpea diariamente al sector, caracterizada por hechos de sicariato, extorsiones y el cobro sistemático de “cupos”. En esta oportunidad, según el vocero, participarán de esta movilización entre 320 y 340 empresas de transporte, lo que equivale a aproximadamente 22 mil vehículos que apagarán sus motores como señal de protesta durante 24 horas.

@latinanoticias 🚨El sector de transportistas ha convocado un paro para este miércoles como protesta ante el aumento de extorsiones, atentados y asesinatos contra choferes y unidades de transporte, hechos que, según los gremios, no han sido atendidos de manera efectiva por las autoridades. Esta medida busca visibilizar la grave crisis de inseguridad que afecta al sector y exigir respuestas concretas del Estado para proteger a conductores y empresas. ♬ sonido original - Latina Noticias

Entre las otras medidas que exigió el gremio de transporte es la reglamentación urgente de la Ley n.° 32.490, que busca otorgar beneficios a los deudos de los choferes asesinados, así como el cumplimiento de la prohibición de que dos personas circulen en una motocicleta lineal en Lima y Callao. Eso no es todo, Ojeda exhortó a los demás conductores y empresarios a sumarse a la movilización pacífica de este 14 de enero, debido a que el plan estratégico del Gobierno peruano para combatir a las bandas criminales no ha dado resultados. De esta manera, aseguraron que ya no otorgarán más plazos y esperan que se tomen las medidas correctas frente a la vulnerabilidad que afrontan los transportistas, indicó a través de América Noticias.

“Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes, que se presentan prácticamente cada diez días. Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público. Buscamos recuperar la vida y el respeto hacia nuestro país, la ciudadanía y los conductores. No estamos en conflicto. Lo que debemos hacer es unirnos en todos los sentidos (...) tanto usuarios como conductores estamos cansados”, dijo el vocero durante una conferencia de prensa tras reunirse con el presidente de la República, José Jerí.

¿QUÉ EMPRESAS DE TRANSPORTES SE SUMARÁN AL PARO ESTE 14 DE ENERO?

Según el presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, Héctor Vargas, reveló, para La República, que para el paro de transportistas de este 14 de enero serán casi 22 mil vehículos que dejarán de operar, entre las que figuran:

La 50

El Rápido S.A.

Transporte Huáscar S.A.

Empresa de Servicios Múltiples Nuevo Perú S.A.C.

Empresa de Transportes y Servicios Salvador S.A.C. (ETSSSAC)

Vipusa

Empresa de Transportes Edilberto Ramos S.A.C.

Urbanito

Empresa de Transportes Nueva América S.A.

Chosicano

Transportes Negociaciones Santa Anita S.A.C.

E.S.T. Santa Catalina S.A. (ESTSACASA)

Empresa de Transportes Santo Cristo de Pachacamilla S.A. (ETRASCPSA)

¿QUÉ UNIVERSIDADES SUSPENDERÁN SUS CLASES POR EL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Ante el paro de transportistas programado para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao, diversas universidades e institutos informaron a sus alumnos que sus clases se desarrollarán de manera virtual, con el objetivo de evitar contratiempos o inconvenientes durante el trayecto.