En medio del preocupante panorama de inseguridad que atraviesa Lima, los conductores y cobradores de transporte público se han convertido en los principales afectados por el incremento de la criminalidad. De hecho, según cifras del Ministerio Público, se registraron cerca de 118 víctimas de atentados en el transporte urbano en la capital, de las cuales hubo 65 fallecidos y 53 heridos, entre agosto de 2024 y octubre de 2025. Estas alarmantes cifras han generado la indignación de este gremio, quienes se encuentran alertas ante cualquier situación. Por su parte, la ciudadanía se mantiene en incertidumbre ante la posible realización de un nuevo paro este 9 de octubre. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NUEVO PARO DE TRANSPORTISTAS ESTE 9 DE OCTUBRE?

El pasado 6 de octubre, diversas empresas de transporte acataron un paro en muestra de solidaridad por la muerte de un conductor venezolano asesinado a manos de un sicario en moto. De esta manera, en medio de una ola de asesinatos todas las semanas, el director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), Martín Ojeda, puso en conocimiento que, en caso de ocurrir otro crimen contra uno de sus agremiados, se realizará un “nuevo apagón de motores” en las próximas horas.

“Nuestros delegados mantienen su posición, de ser el caso, se lo transmitiré a los medios y a la población. Desde ya (de haber otro asesinato o extorsión) nos sentaremos con los poderes del estado y les diremos: ‘Señores, el paro es mañana’. Esperamos que ambos poderes se unan y coordinen para que el jueves tengamos posiciones claras. No odios ni antagonismos. El ciudadano que nos ve quiere saber qué va a pasar", sostuvo Ojeda.

De esta manera, no se descarta un nuevo paro de transportistas este jueves 9 de octubre, aunque sí se realizará una reunión de emergencia con las principales autoridades en la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta mesa técnica es convocada por el ministro de Transporte, César Sandoval, quien establecerá acciones inmediatas de protección y seguridad dirigidas a los transportistas.

¿QUÉ OPINÓ EL GREMIO DE TRANSPORTE SOBRE UN ESTADO DE EMERGENCIA?

En una entrevista para Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú, Miguel Ángel Palomino, indicó que está de acuerdo con una nueva paralización del servicio de transporte público si uno de sus integrantes son asesinados por las bandas criminales. Así, cuando fue consultado si está a favor de que se declare en emergencia el sector, él fue muy tajante con su decisión.

Es decir, esto implica el manejo de una considerable suma de dinero cuyo destino, según afirmó, “no está claramente justificado”. “¿Quién está pidiendo el estado de emergencia ahorita? ¿El gobierno o los transportistas? Si están pidiendo los transportistas que me digan para qué están pidiendo (...) Para mi cuando hacen uso y abuso de estado de emergencia, es que sale dinero que no sabemos donde va. En ese sentido hay que ser responsable”, dijo Palomino.