Una ola de criminalidad inquieta la vida de la ciudadanía y de los conductores de transporte público en Lima. Esta importante agrupación paga diariamente cupos a bandas criminales para que puedan trabajar de manera tranquila. Sin embargo, en algunas ocasiones esto no basta, pues, más de 60 choferes han sido asesinados durante los primeros meses del año a manos de los extorsionadores. De esta manera, debido a que estos trabajadores no se sienten seguros de las estrategias por parte del Gobierno de Dina Boluarte, un sector del gremio de transporte ha anunciado un paro de 24 horas para este 6 de octubre, lo que ha generado mucha expectativa en la ciudadanía por esta disposición. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA EL PARO DE TRANSPORTISTAS ESTE 6 DE OCTUBRE?

Este último fin de semana, el conductor de la empresa Lipetsa, Daniel José Cedeño Alfonso, de nacionalidad venezolana, fue brutalmente baleado a manos de un sicario en moto en San Juan de Miraflores. Tras esta indignante noticia, a través de una entrevista a RPP, el director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, anunció que diversas empresas de transporte público acatarán un paro este lunes 6 de octubre en señal de solidaridad y protesta por los asesinatos que sufren estas personas todas las semanas en la capital.

Según el director de la CIT, la medida denominada ‘apagado de motores’ comenzará a partir de las 12:00 a. m. de este lunes y se extenderá por 24 horas. En esta ocasión, los transportistas no saldrán a marchar, sino que paralizarán sus labores en Lima y Callao, e hicieron un llamado a la población para sumarse a la protesta contra las extorsiones que sufren todos los días. Además, advirtieron que, de registrarse un nuevo asesinato de alguno de sus integrantes, convocarán otro paro para el martes 7 de octubre o próximos días.

“Es un apagado de motores, no será una marcha, sin ningún tipo de acto de violencia. Como empresa de transporte urbano, así como los conductores de los mismos, invitamos a la población en general a acompañarnos en este apagado de motores sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de piquetes, sin ningún tipo de marcha, simplemente no vamos a salir. Lamentablemente, esto fue lo que quedamos, acá no hay nada de críticas, consideramos que todos somos culpables y que esto no puede seguir dándose más en nuestro país”, dijo Ojeada.

“Nosotros indicamos que un fallecido luego del sábado, lamentablemente, era un apagado de motores. Si el día de hoy hay otro fallecido, lamentablemente podría duplicarse el día. Si el día martes hay otro fallecido, el miércoles también se parará. Y no es una posición política, no es una posición de marchas […] A los que no quieran hacerlo, tienen todo el derecho de hacerlo“, agregó a dicho medio. Es importante mencionar que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolita (DRELM) informó que las clases de este 6 de octubre de las instituciones públicas se desarrollarán virtualmente.

¿QUÉ EMPRESAS DE TRANSPORTE ACATARÁN EL PARTO DE TRANSPORTE ESTE 6 DE OCTUBRE?

En medio de una ola de extorsión que viven todos los días las empresas de transporte público en Lima y Callao, un gremio de este sector anunció que paralizarán sus labores en señal de protesta por las muertes de los choferes a manos de los sicarios. Ante ello, instaron a la población a que tomen sus precauciones ante esta nueva protesta. A continuación, estas son las empresas que apagarán motores: