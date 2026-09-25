Escuchar música desde el celular se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de personas, especialmente gracias a plataformas de streaming como Spotify, que permiten acceder a canciones, podcasts y otros contenidos desde prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, reproducir música mediante datos móviles implica un consumo que puede variar considerablemente dependiendo de la calidad de audio seleccionada. Aunque una sesión de escucha puede parecer inofensiva, mantener la reproducción durante varias horas puede representar un gasto importante del plan contratado, especialmente cuando no se dispone de una conexión wifi. Por ello, conocer cuántos megabytes puede utilizar Spotify durante una hora resulta útil para controlar el consumo y evitar quedarse sin datos antes de que termine el periodo de facturación.

¿CUÁNTOS DATOS CONSUME SPOTIFY EN UNA HORA?

Spotify ofrece diferentes niveles de calidad de audio y cada uno requiere una cantidad distinta de datos para reproducir las canciones. La plataforma recomienda utilizar una conexión wifi cuando sea posible, especialmente para quienes cuentan con un plan limitado de datos móviles.

De acuerdo con los datos citados de ADSLZone, el consumo aproximado por una hora de reproducción puede variar de la siguiente manera:

Calidad baja (24 kbps): entre 10 y 25 MB por hora.

entre 10 y 25 MB por hora. Calidad normal (96 kbps): entre 40 y 60 MB por hora.

entre 40 y 60 MB por hora. Calidad alta (160 kbps): entre 70 y 150 MB por hora.

entre 70 y 150 MB por hora. Calidad muy alta o extrema (320 kbps): entre 140 y 750 MB por hora.

Estas cifras muestran que la calidad elegida puede marcar una diferencia importante en el uso de datos. Por ese motivo, quienes tienen una cantidad limitada de megabytes disponibles deberían revisar la configuración de audio antes de iniciar una reproducción prolongada.

UNA ALTERNATIVA PARA EVITAR EL CONSUMO DE DATOS

Una de las opciones más prácticas para quienes desean escuchar música sin gastar datos móviles es descargar previamente las canciones, listas de reproducción, podcasts u otros contenidos disponibles en Spotify. De esta manera, el material puede reproducirse posteriormente sin depender de una conexión móvil durante cada sesión.

Esta alternativa resulta especialmente útil cuando se planea escuchar música durante varias horas, por ejemplo, durante viajes o desplazamientos en los que no siempre existe acceso a una red wifi. Además, permite tener mayor control sobre el consumo mensual asociado al plan de datos.

SPOTIFY TAMBIÉN PERMITE COMPARTIR CONTENIDO EN CHATS

Spotify no solo ha incorporado herramientas relacionadas con la reproducción musical. La plataforma también amplió sus posibilidades de interacción entre usuarios mediante una función de mensajes que permite compartir canciones y otros contenidos con amigos y familiares.

Los usuarios mayores de 16 años que utilicen las versiones gratuita o Premium pueden acceder a esta función. Desde el 28 de enero de 2026, también es posible compartir podcasts, listas de reproducción y audiolibros mediante chats grupales, una alternativa que permite reunir hasta 10 contactos.

Spotify señala que los chats grupales cuentan con los mismos controles de usuario y funciones de seguridad disponibles en los mensajes individuales, con el objetivo de que los usuarios puedan decidir cómo interactuar dentro de estos espacios.

¿CÓMO ENVIAR MENSAJES Y COMPARTIR MÚSICA?

El sistema permite iniciar conversaciones directamente desde la aplicación y enviar contenido mientras se está escuchando una canción, podcast o audiolibro. Para hacerlo, el usuario puede ingresar a la vista “Reproduciendo ahora”, pulsar el ícono de compartir, seleccionar a uno de sus contactos y finalmente enviar el contenido.

Después de aceptar una solicitud de mensaje, los usuarios pueden responder mediante texto, utilizar emojis y continuar compartiendo contenido disponible en Spotify. También es posible acceder al apartado de “Mensajes” desde la fotografía de perfil ubicada en la esquina superior izquierda de la aplicación.

Así, Spotify combina sus funciones tradicionales de reproducción con nuevas herramientas para compartir contenido, aunque el consumo de datos continúa dependiendo principalmente de la calidad de audio seleccionada y del tiempo que permanezca activa la reproducción mediante una conexión móvil.