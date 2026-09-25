Por Redacción EC

Escuchar música desde el celular se ha convertido en una actividad cotidiana para millones de personas, especialmente gracias a plataformas de streaming como Spotify, que permiten acceder a canciones, podcasts y otros contenidos desde prácticamente cualquier lugar. Sin embargo, reproducir música mediante datos móviles implica un consumo que puede variar considerablemente dependiendo de la calidad de audio seleccionada. Aunque una sesión de escucha puede parecer inofensiva, mantener la reproducción durante varias horas puede representar un gasto importante del plan contratado, especialmente cuando no se dispone de una conexión wifi. Por ello, conocer cuántos megabytes puede utilizar Spotify durante una hora resulta útil para controlar el consumo y evitar quedarse sin datos antes de que termine el periodo de facturación.