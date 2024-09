La trigésima tercera edición de los Juegos Olímpicos llevados a cabo en París, culminaron por todo lo alto tras un evento donde destacaron grandes atletas, pero sobre todo, y literalmente gracias a la acrobacia realizada por Tom Cruise en Stade de France. El techo de tan mítico estadio fue el punto de partida de una misión que no le pareció tan imposible al reconocido actor estadounidense, y por lo cual habría cobrado un inesperado monto. Conoce cuánto es, y mostramos en video, cómo fue el desarrollo de su presentación con miras a Los Ángeles 2028.

¿CUÁNTO COBRÓ TOM CRUISE POR PRESENTARSE EN LA CLAUSURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS PARÍS 2024?

El 11 de agosto terminaron poco más de dos semanas de competencia llevada a cabo en los Juegos Olímpicos, y cómo no podía ser de otra forma, tuvo una de las clausuras más sorprendentes de la historia luego que Tom Cruise saltara desde lo alto del Stade de France francés, y luego emprendiera un viaje rumbo a Los Ángeles, sede de la trigésima cuarta edición.

Su descenso en rápel evidenciando ese carácter jovial, atrevido e intrépido, terminó cautivando a la audiencia, y generando un sinfín de reacciones ciertamente positivas que hoy toman vuelven a expresarse tras darse a conocer que el intérprete de Top Gun no cobró por realizar tremenda performance en el cierre de tan magno evento deportivo.

De acuerdo a las declaraciones brindadas por Casey Wasserman como presidente de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028, y recogidas por CNN luego de llevarse a cabo el panel CNBC x Boardroom, Tom Cruise era “... (la) mejor persona del mundo para hacerlo”, destacando su entusiasmo y ganas de grabar él mismo cada acrobacia.

“Terminó de rodar ‘Misión Imposible’ a las 6:00 p.m. en Londres y se subió a un avión. Aterrizó en Los Ángeles a las 4:00 a.m. y rodó la escena en la que se sube a un avión militar”, continuó revelando acerca del proceso de filmación que contó con varias repeticiones de salto, por ejemplo, mientras iba también en “helicóptero desde Palmdale hasta el cartel de Hollywood”.

Finalmente, la misión fue cumplida por Tom Cruise, y con gran éxito, superando hasta hoy el millón 700 mil vistas en YouTube, recibiendo comentarios tales como “Tom hizo que pareciera tan fácil que fue GENIAL”, “La leyenda de Hollywood, verdadera estrella de acción”, entre otros más de 1,200.

¿CUÁNTO CUESTA ACTUALMENTE LA CASA UBICADA EN NUEVA YORK DONDE VIVIÓ TOM CRUISE ANTES DE ALCANZAR LA FAMA MUNDIAL?

La década de los 80 representó el inicio de la carrera artística de Tom Cruise, el hoy reconocido e icónico actor de cine que antes de convertirse en toda una celebridad, trabajó como portero de un edificio de estilo renacentista a cambio de un alquiler barato mientras realizaba quehaceres del hogar como limpiar pisos, por ejemplo, siendo hoy dicha casa ubicada en Upper West Side de Nueva York, el espacio puesto a la venta cuya valoración recayó en los últimos años, según reporta People, entre otros medios.

El intérprete protagónico de Misión Imposible, cumplió 62 años el último 3 de julio, y más de un mes volvió a llamar la atención del mundo tras arriesgarse a saltar desde lo alto del Stade de France para cerrar con broche de oro las Olimpiadas parisinas.

Con respecto a la casa donde Tom Cruise vivió por varios años, y el modesto estudio de 300 pies cuadrados que compartía con su mamá, New York Post revela en exclusiva que hacia fines de abril del presente año, la “propiedad histórica de estilo renacentista” sufrió un “recorte de precio de 3 millones de dólares”, con lo cual hoy continúa a la venta valiendo $12 millones.

“En los años 80, Cruise no fue la única futura estrella que vivió en ese edificio. Mucho antes de “Sex and the City” y “Iron Man”, Sarah Jessica Parker y su entonces novio, Robert Downey Jr., también vivieron allí, y nada menos que en un ático”, expresa además dicho medio estadounidense, recordando que a ese edificio lo llaman Good Luck Mansion ya que todos los actores mencionados e incluso John Lennon y King Curtis, tuvieron fortuna mientras vivieron allí.

Cabe resaltar, que tras haber ingresado al mercado de bienes raíces, la gran casa adosada de 5 pisos figura ofertada por 12 millones de dólares en Brown Harris Stevens teniendo como corredor autorizado a Rex Gonsalves.

ESTO LLEVA POR DENTRO LA ADOSADA CASA NEOYORQUINA DONDE VIVIÓ TOM CRUISE Y HOY ES REMATADA POR $12 MILLONES

La venta del edificio que alguna vez albergó al protagonista de Misión Imposible, es resaltada por destacados medios estadounidenses, debido sobre todo a que aún no encuentra comprador, y en los últimos años hasta habría perdido valor.

Cada uno de los ambientes puestos en evidencia según fotografías compartidas por Brown Harris Stevens, revela un estilo sofisticado pese a la antigüedad, considerando que fue construida en 1907, y sobre un terreno de 9,165 pies cuadrados con “entrada privada cerrada y 18.000 pies cuadrados de derechos de aire”.

Asimismo, compuesto por 5 pisos de 25 pies de ancho, la adosada casa donde vivió Tom Cruise en los 80, se encuentra “dividida en ocho unidades independientes a precio de mercado, incluidos dos apartamentos dúplex, pero se puede convertir nuevamente en una vivienda unifamiliar”, contando además con 15 habitaciones y 8½ baños.

“En su interior, cuenta con una escalera ornamentada y detalles como molduras originales, techos altos, pisos de madera y ladrillos a la vista. También hay un espacio comercial y una piscina”, termina resaltando New York Post y People también, medios que siguen muy de cerca el proceso de venta del renacentista Good Luck Mansion.

ESTAS 11 PELÍCULAS PROTAGONIZADAS POR TOM CRUISE SON LAS QUE TODAVÍA FIGURAN EN CATÁLOGO DE NETFLIX

¿ES TOM CRUISE EL ACTOR DE CINE MEJOR PAGADO A NIVEL MUNDIAL? REVISA EL RANKING ELABORADO POR FORBES

La industria del cine mueve millones de dólares, y más aún entre reconocidos actores cuyos cuantiosos montos obtenidos por su gran trabajo han sido revelados por Forbes a inicios de marzo con todo lo que recaudaron en 2023, siendo el intérprete de “Astronauta” quien supera a Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y Ryan Gosling de Barbie, entre otros como Jennifer Aniston.

De acuerdo a información compartida por dicha revista estadounidense especializada en el mundo de los negocios y las finanzas, Adam Sandler es el número 1 de la lista gracias a sus 73 millones de dólares (97 millones de dólares brutos) acumulados en total por los espectáculos de comedia que brinda también, y sobre todo esa alianza tan beneficiosa con Netflix.

“Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron Murder Mystery 2 con Jennifer Aniston ... también estrenó You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo”, refiere Forbes haciendo hincapié en que dicho patrimonio pudo incrementarse a raíz de la firma de uno de los “contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento”.

Cabe resaltar con respecto a este listado donde aparecen los 10 actores mejores pagados del mundo hacia inicios de marzo 2024, que en segundo lugar figura Margot Robbie con una ganancia bruta ascendente a los 78 millones de dólares, el aventurero Tom Cruise ocupa la tercera ubicación seguido muy de cerca por el empate entre Ryan Gosling y Matt Damon, mientras Jennifer Aniston quien “gana hasta 2 millones de dólares por actuar y ser productora ejecutiva de cada episodio de The Morning Show en AppleTV+”, supera otra igualdad, en este caso protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jason Statham.