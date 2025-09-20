La espera para la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa, pero los aficionados ya pueden dar un primer paso hacia el sueño de asistir al torneo. El pasado 10 de septiembre, la FIFA inició la primera fase de venta de entradas, una etapa que permitirá a ciertos fanáticos acceder a boletos de manera anticipada. La inscripción se realiza completamente en línea y no requiere ninguna compra inicial.

Esta primera etapa es exclusiva para personas mayores de 18 años que cuenten con tarjeta Visa, y funcionará mediante un sorteo que determinará quiénes podrán comprar entradas antes que el resto del público. Aunque falten más de 290 días para el inicio del Mundial, esta oportunidad ya acerca a los hinchas a vivir la emoción del torneo. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS PRECIOS DE LOS BOLETOS?

Los precios de los partidos del Mundial 2026 varían considerablemente según la etapa y la importancia del encuentro.

Los encuentros de fase de grupos tienen un valor inicial de US$ 60.

Los juegos de etapas intermedias y eliminatorias incrementan progresivamente su precio.

La gran final en Nueva Jersey será la entrada más costosa, con un valor de hasta US$ 6,730.

Además, la FIFA ofrecerá boletos específicos por sede y también por equipo, lo que permite que los aficionados puedan elegir partidos según sus preferencias, sin estar limitados a un calendario general. Todas las entradas están disponibles para los 104 partidos programados del torneo, según informa CNN.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS CLAVE PARA LA COMPRA DE ENTRADAS?

La primera fase comenzó el 10 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de septiembre. Quienes se registren deberán esperar la notificación por correo electrónico, que se enviará a partir del 29 de septiembre, indicando la fecha y hora exacta para realizar la compra a partir del 1 de octubre.

La segunda fase se abrirá del 27 al 31 de octubre, con un periodo de compras desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre, y también funcionará mediante un sorteo. La tercera etapa llegará tras el sorteo oficial de la Copa en diciembre, momento en el que los aficionados podrán elegir boletos para partidos específicos, conociendo casi todos los cruces de la fase de grupos. Finalmente, ya en 2026, los boletos restantes se pondrán a disposición del público según orden de llegada.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME PARA ADQUIRIR ENTRADAS?

Para participar, los interesados deben ingresar a FIFA.com/tickets, completar un formulario con sus datos personales y declarar su interés en los boletos. La inscripción no requiere comprar nada y no importa el orden en que se registre cada persona, ya que el acceso a la compra se definirá mediante un sorteo aleatorio.

Solo los mayores de 18 años que posean tarjeta Visa podrán participar de esta primera fase. Los seleccionados recibirán instrucciones detalladas por correo sobre cómo finalizar la compra, su horario y la disponibilidad de los boletos.

¿HABRÁ UNA PLATAFORMA OFICIAL DE REVENTA?

Sí, la FIFA implementará un sistema de reventa seguro a finales de este año. Esta plataforma permitirá que quienes tengan boletos elegibles puedan venderlos legalmente, evitando la compra a revendedores no autorizados. Los residentes mexicanos tendrán un acceso especial a esta Plataforma de Intercambio de Entradas, con el objetivo de proteger a los aficionados y garantizar transacciones confiables.