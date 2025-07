Erick Osores reveló al público peruano detalles de su actual estado de salud durante la emisión de ‘Erick y Gonzalo’, programa que conduce junto a Gonzalo Nuñez. En plena transmisión del formato, Osores indicó que había recibido una mala noticia en su última visita al médico, y confesó que ya no podrá recuperar la vista en el ojo izquierdo.

La pérdida de vista fue una consecuencia del aneurisma cerebral que el periodista sufrió, el cual derivó en hidrocefalia y complicó la recuperación de Osores en largo plazo.

Erick Osores se alejó de la TV por una enfermedad, pero vuelve este domingo a Fútbol en América.

El periodista deportivo narró que el especialista médico le señaló que no podría calificar a una operación para recuperar la vista. En palabras de Osores: “Me dieron una mala noticia, igual voy a compartirla (...) Lamentablemente me dijo - el especialista - que no califico para la operación. Con ganas y ponerle a cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir".

La triste noticia conmovió a sus seguidores, sin embargo; a pesar del pronóstico negativo, Osores añadió que volverá a pasar por consulta médica dentro de 3 meses para conocer si el panorama médico ha variado a su favor.

Adicionalmente, el periodista deportivo indicó, que si bien al momento no era recomendable la operación, estará pendiente de alguna novedad. La noticia no tardó en causar revuelo en redes y los cientos de seguidores del conductor le hicieron llegar mensajes de cariño, fuerza y aliento para que pueda afrontar esta difícil situación.