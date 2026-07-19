La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un momento histórico para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste llegará al partido decisivo con la posibilidad de establecer una nueva marca que ningún otro jugador de campo ha conseguido en una final de la Copa del Mundo. Además, ambas selecciones persiguen objetivos inéditos que podrían cambiar distintos capítulos de la historia de los Mundiales y del fútbol internacional. Mientras Argentina llega como la máxima goleadora de la competencia, España presume la defensa más sólida del campeonato. Descubre cuál será el nuevo récord que alcanzará Messi y qué otras marcas históricas estarán en juego durante la definición del Mundial 2026.

¿QUÉ NUEVO RÉCORD ROMPERÁ LIONEL MESSI EN LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

Si Lionel Messi aparece desde el inicio del encuentro frente a España, se convertirá en el futbolista de campo de mayor edad en disputar una final de la Copa del Mundo. El argentino afrontará el compromiso con 39 años y 25 días, dejando atrás el registro que conservaba el sueco Gunnar Gren, con 37 años, 7 meses y 29 días, desde la final del Mundial de Suecia 1958.

En la clasificación general de los jugadores más veteranos en una final, Messi ocupará el segundo lugar histórico. El único que continuará por delante será el arquero italiano Dino Zoff, quien jugó la final de España 1982 con 40 años y 133 días, según informa TUDN.

Cabe mencionar que el capitán argentino también obtendrá otro récord: será el primer futbolista que inicie como titular en tres finales mundialistas, luego de haber disputado las de 2014 y 2022.

/ Carl Recine

¿QUÉ OTROS RÉCORDS PODRÍA CONSEGUIR ARGENTINA SI GANA EL TÍTULO?

La selección dirigida por Lionel Scaloni también tiene varias marcas al alcance. Si derrota a España, logrará defender con éxito el campeonato obtenido en Catar 2022 y se convertirá en el tercer país que consigue un bicampeonato consecutivo en la historia del Mundial, después de Italia y Brasil.

Además, Argentina alcanzaría su cuarta Copa del Mundo para igualar a Alemania e Italia en cantidad de títulos. A ello se suma la posibilidad de convertirse en el primer campeón que consigue ocho victorias en una misma edición del torneo y prolongar su racha de partidos marcando al menos dos goles.

¿QUÉ MARCAS HISTÓRICAS BUSCA ESPAÑA EN ESTA FINAL?

La selección española también tiene objetivos inéditos. Si conquista el campeonato, levantará la segunda Copa del Mundo de su historia y se convertirá en el primer país que posee al mismo tiempo el título del Mundial masculino y femenino.

Entre sus principales registros también destaca la posibilidad de cerrar el torneo con apenas un gol recibido, un rendimiento defensivo que la colocaría entre las mejores campeonas de todos los tiempos. Asimismo, buscará extender su invicto en los 90 minutos y mantener la solidez que mostró durante toda la competencia.

FOTO: X de la Selección Argentina y X de la Selección de España.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, dentro del área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

En Perú, el compromiso comenzará a las 2:00 de la tarde, mientras que en otros países podrá verse en distintos horarios según la zona.

España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol, en un partido que pondrá fin al Mundial más grande organizado hasta la fecha.