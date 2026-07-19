Este es el nuevo récord que romperá Messi durante la final Argentina vs España | Foto: @afaseleccion
Este es el nuevo récord que romperá Messi durante la final Argentina vs España | Foto: @afaseleccion
Por José Templo

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un momento histórico para Lionel Messi. El capitán de la Albiceleste llegará al partido decisivo con la posibilidad de establecer una nueva marca que ningún otro jugador de campo ha conseguido en una final de la Copa del Mundo. Además, ambas selecciones persiguen objetivos inéditos que podrían cambiar distintos capítulos de la historia de los Mundiales y del fútbol internacional. Mientras Argentina llega como la máxima goleadora de la competencia, España presume la defensa más sólida del campeonato. Descubre cuál será el nuevo récord que alcanzará Messi y qué otras marcas históricas estarán en juego durante la definición del Mundial 2026.

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