No cabe duda de que Hernán Barcos se ha convertido en un ícono y referente de Alianza Lima en los últimos años debido a su experiencia como delantero, ganándose el cariño de los hinchas. Sin embargo, en los últimos días, el ‘Pirata’ no la ha venido pasando bien, ya que no pudo conseguir, junto a sus compañeros, el ansiado título de la Liga 1 Te Apuesto. De esta manera, se ha especulado mucho sobre la salida del argentino del club íntimo, revelándose que hasta el momento no está definida su situación en la institución, lo que ha generado mucha incertidumbre entre los aficionados blanquiazules. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO HERNÁN BARCOS SOBRE UNA POSIBLE SALIDA DE ALIANZA LIMA?

Luego de que Alianza Lima perdiera 1-2 ante Cusco FC en la última fecha del Torneo Clausura 2024 y no pudiera disputar los ‘playoffs’ de la Liga 1, los jugadores íntimos salieron muy tristes del campo, incluso sin poder agradecer a su hinchada, que los acompañó en cada partido. Tras ello, uno de los que salió a declarar fue Hernán Barcos, quien se encuentra lesionado, para expresar su frustración por no haber podido darle una alegría al público.

“Muy tristes. Creo que el equipo hizo de todo para ganar el partido, pero no se nos dio. Muy triste porque no era lo que queríamos, lo que esperábamos. Nos duele mucho. Ahora a descansar y pensar en todo lo que se viene. Con dolor, que siga creyendo en Alianza. No sabemos quién se queda, quién se va o quién sigue. El hincha es de Alianza y la gente debe valorizar al grupo que le toque”, dijo al inicio.

Se ha especulado mucho sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima, revelándose que hasta el momento no está definida su situación en la institución.

Asimismo, el atacante blanquiazul fue consultado sobre su futuro en Alianza, ya que su contrato finaliza el otro mes, es decir, en diciembre 2024, a lo que el jugador de 40 años reveló que están en conversaciones con la institución y espera que pronto se llegue a un acuerdo. “Si uno se pone a ver para atrás, hay muchas cosas que podríamos mejorar. Hoy no podemos hacer nada. Hay que mirar lo que fallamos para no volver a hacerlo. Estamos conversando y esperamos llegar a un acuerdo”, añadió.

¿QUÉ EQUIPOS PERUANOS CLASIFICARON A TORNEOS INTERNACIONALES?

Copa Libertadores 2025:

Universitario: fase de Grupos

Sporting Cristal: fase de Grupos

FBC Melgar: fase previa 2

Alianza Lima: fase previa 1

Copa Sudamericana 2025:

Cienciano: fase preliminar

ADT: fase preliminar

Atlético Grau: fase preliminar

Cusco FC: fase preliminar.

¿QUÉ OPINÓ FABIÁN BUSTOS SOBRE LA DERROTA DE ALIANZA LIMA?

En la última edición de “Fútbol en América”, estuvo como invitado Fabián Bustos para comentar sobre diversos temas. El técnico de Universitario se mostró muy feliz por obtener el bicampeonato en el año del centenario del club y por darle una alegría a los hinchas. Sin embargo, enfatizó un tema que probablemente genere más de un debate en las redes sociales. Bustos indicó que Alianza Lima, quien perdió el Torneo Clausura, no debió estar en esa posición, ya que contrató a jugadores de otros clubes “tan fácilmente”.

“Creo que no era merecedor de la posición donde estaba. Estaba por cosas que no tienen que pasar si queremos mejorar el fútbol peruano. No puedes jalar jugadores de otros equipos tan fácilmente. Hay cosas que pasaron en cancha y no deben de pasar. No es en contra de ningún equipo. Nosotros fuimos el mejor del año y con creces, no como se dijo que el mejor equipo que había competido en Libertadores, fue uno que no ganó ni un partido. Si queremos mejorar el fútbol peruano, los de la Libertadores deben de pelear de la mejor manera”, dijo a dicho medio.