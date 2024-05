Luis Advíncula se ha ganado el cariño del hincha de Boca Juniors. Sin lugar a duda, es en este momento uno de los jugadores más queridos del plantel xeneize. Es más, hace unas horas se confirmó que el peruano renovó contrato con la institución argentina hasta diciembre del 2026. En este contexto, un fanático del equipo azul y oro le dedicó un emotivo video en TikTok. Aquí te contamos qué dijo exactamente este fervoroso fanático.

Hincha de Boca le dedica emotivo video a Advíncula en TikTok: “Un capitán sin cinta”

El video empieza recalcando la gran actitud que tiene nuestro compatriota para afrontar cada duelo. “Garra y corazón, uno de los jugadores más influyentes en este último tiempo en el club Atlético Boca Juniors. Un capitán sin cinta, de aquellos guerreros que en el campo de batalla nunca te dejan tirado”, dijo el hincha de Boca registrado en TikTok como Agustinpalazzo.

Asimismo, el fanático argentino prosigue así: “Jugó de defensor, mediocampista, lesionado y dejó el corazón en cada partido. Él es Luis Advíncula, un héroe sin capa que llevó nuevamente al xeneize a una final de la Copa Libertadores y que vive la pasión azul y oro como un hincha más”.

Qué dijo Luis Advíncula sobre su retiro

Luis Advíncula brindó una entrevista al programa de Horacio Zimmermann que se transmite a través de YouTube, en la cual tocó varios aspectos de su vida privada y profesional. El defensor de la selección peruana se consideró un jugador veterano para el fútbol, por lo que siempre está en la mente la posibilidad de retirarse del campo de juego en su debido momento.

“Tengo 34 años, ya pasé a ser un jugador veterano, entre comillas. Para la vida, estoy joven; pero para el fútbol ya paso a ser casi un jugador veterano. Uno tiene que pensar que cada vez está más cerca. El tiempo lo decidirá, pero sé que cada vez está más cerca”, explicó al programa de Horacio Zimmermann desde Buenos Aires, Argentina.

Sin embargo, debido a estas declaraciones, en la cual algunas personas tergiversan la información sobre su salida definitiva del fútbol, Advíncula tomó la decisión de utilizar sus historias de Instagram para instar a su público a que presten atención a sus confesiones y así evitar malos entendidos.

“¡Cómo mal informan a la gente! Miren la entrevista completa y escuchen bien mis palabras. Es increíble”, publicó a través de sus redes sociales acompañado de unos emoticones.

Qué dijo Luis Advíncula sobre Boca Juniors

Asimismo, en la misma entrevista, el popular ‘Rayo’ no dejó pasar la oportunidad para demostrar el cariño que le tiene a Boca Juniors, incluso se ha convertido en un referente para el plantel debido a sus grandes desempeños, como en la liga argentina o Copa Libertadores. Así también, confesó que desde niño su sueño fue jugar en el club ‘Xeneize’, pues junto a su padre veían todos los partido. “Siempre me imaginé jugando en Boca, era un sueño de chico. Siempre fui hincha, mi papá me hacía ver los partidos. De grande pude cumplirlo”, reveló para dicho programa.