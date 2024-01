Tras la destitución de Juan Máximo Reynoso como entrenador de la Selección Peruana de Fútbol debido a los malos resultados, el elegido para reemplazarlo y encaminar al cuadro nacional por un buen rumbo en las Eliminatorias 2026 es el uruguayo Jorge Fossati.

Ahora, con el objetivo de prepararse para su participación en la Copa América 2024 y al reinicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, el nuevo director técnico adelantó que en la fecha FIFA del mes de marzo, la ‘Bicolor’ disputará dos partidos amistosos contra rivales procedentes de Centroamérica, y dio a entender que tales encuentros se jugarían en otros complejos distintos al Estadio Nacional.

¿DÓNDE JUGARÁ LA SELECCIÓN PERUANA LOS AMISTOSOS DE MARZO 2024?

El exestratega campeón con Universitario de Deportes señaló que Lima será sede de los próximos compromisos. Esto sucede luego de que cayeran las negociaciones para jugar en Estados Unidos, país donde se disputará la próxima Copa América.

“La idea de jugar es en Perú, lo que se cayó sucedió por tema de contratos en Estados Unidos, no me desagradaba porque te adaptabas a canchas para la Copa América”, explicó para RPP, además de señalar que incluso les ofrecieron jugar en China.

En esta línea, tras confirmarse que el seleccionado peruano jugará en su propio territorio, Fossati señaló que el Estadio Nacional estará ocupado para las fechas FIFA de marzo (entre el 18 y 26 de marzo), por lo que no descartó que los amistosos se desarrollen en el Monumental de Universitario y en Matute de Alianza Lima.

“Voy a dar otra primicia. El Estadio Nacional está ocupado. ¿Volver al Monumental? Ya se les va a informar. Y no solo el Monumental. Vamos arriba”, indicó.

¿QUÉ RIVALES CENTROAMERICANOS ENFRENTARÁ PERÚ EN LA PRÓXIMA FECHA FIFA?

Semanas atrás se rumoreaba que la ‘Blanquirroja’ enfrentaría a Italia en un próximo amistoso, pero el director técnico uruguayo descartó la idea y aseguró que los próximos rivales serían de la Concacaf.

“Está en un 99% avanzado (los amistosos de marzo). Son dos selecciones centroamericanas, que últimamente han jugado contra Argentina, Uruguay y Brasil. Creo que son rivales importantes, que nos van a permitir enfrentar a futbolistas con características parecidas a los que vamos a enfrentar en la Copa América y las Eliminatorias”, declaró Fossati.

¿CUÁLES FUERON LAS MEJORES FRASES QUE DIO FOSSATI EN SU PRESENTACIÓN COMO ENTRENADOR DE PERÚ?

El pasado miércoles 10 de enero del 2024, Jorge Fossati fue presentado oficialmente como director técnico de la selección peruana y mostró su felicidad en conferencia de prensa, tras asumir este nuevo reto en su carrera profesional.

A continuación, te presentamos las mejores frases que dejó Jorge Fossati en su presentación oficial como técnico de Perú.

Sobre su llegada a la selección

“Agradezco a Dios, pienso y siento que uno está donde Dios decide. Agradezco al presidente y a Juan Carlos Oblitas por la confianza en mi cuerpo técnico para conducir a la selección nacional”.

Sobre sus objetivos con la selección

“Ustedes me conocen. Yo no prometo resultados, pero sí poner el alma en el trabajo. No hay meta mayor que el aficionado recupere la alegría y si lo conseguimos, seremos los más felices”.

Sobre su idea de juego

“No vamos a cambiar la idea. El sistema es algo dentro de la idea, pero no pasa por ser más que la distribución de los futbolistas en el campo. La línea de tres defensores es un planteo que nos gusta, pero no hay sistema mágico”.

Sobre los tiempos de trabajo con la selección

“Los tiempos de las selecciones son cortos en los trabajos específicos. En este contexto, son menores. Así que el primer gran objetivo es optimizar los tiempos. Es momento de ver y conocer a los jugadores que están en el país”.

Sobre las Eliminatorias y la Copa América

“La meta es la Eliminatoria, pero esa meta intermedia es la Copa América y será de relevante importancia. Me interesa llegar a septiembre en las mejores condiciones”.

Sobre el cariño de la hinchada

“Hemos recibido cariño y respeto de los hinchas de Universitario y también de otros clubes en general. Eso nos ha dado a nosotros el orgullo de dirigir a una selección que no es cualquiera. Es un honor estar aquí”.

Sobre los jugadores a convocar

“No me fijo en la edad, me fijo en la actualidad. Me fijo en su pasado, pero sin prejuicios. Desde fuera yo no vi falta de compromiso”.