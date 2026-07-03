La historia de amor de Harry Kane: así conoció a su esposa cuando eran adolescentes | Foto: @katekanex
La historia de amor de Harry Kane: así conoció a su esposa cuando eran adolescentes | Foto: @katekanex
Por José Templo

Mientras Harry Kane concentra la atención por su destacado desempeño con Inglaterra en el Mundial 2026, también crece el interés por conocer detalles de su vida fuera de las canchas. El delantero inglés no solo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, sino que también presume una sólida relación sentimental que comenzó mucho antes de alcanzar la fama internacional. Su matrimonio con Katie Kane, conocida antes como Katie Goodland, se ha convertido en una de las historias más estables del futbol, pues ambos iniciaron su romance cuando apenas eran adolescentes. Conoce cómo nació su relación, quién es la mujer que lo ha acompañado durante todo su camino profesional y algunos aspectos de la vida familiar que han construido juntos.

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