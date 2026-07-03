Mientras Harry Kane concentra la atención por su destacado desempeño con Inglaterra en el Mundial 2026, también crece el interés por conocer detalles de su vida fuera de las canchas. El delantero inglés no solo atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, sino que también presume una sólida relación sentimental que comenzó mucho antes de alcanzar la fama internacional. Su matrimonio con Katie Kane, conocida antes como Katie Goodland, se ha convertido en una de las historias más estables del futbol, pues ambos iniciaron su romance cuando apenas eran adolescentes. Conoce cómo nació su relación, quién es la mujer que lo ha acompañado durante todo su camino profesional y algunos aspectos de la vida familiar que han construido juntos.

¿CÓMO CONOCIÓ HARRY KANE A SU ESPOSA?

La relación entre Harry Kane y Katie Goodland comenzó durante su etapa escolar en Londres, cuando ambos coincidieron siendo adolescentes. En aquella época, ninguno imaginaba el futuro que les esperaba, pero su amistad evolucionó hasta convertirse en un noviazgo que se mantuvo firme con el paso de los años.

Mientras Kane trabajaba para abrirse camino en el futbol profesional, Katie desarrollaba sus propios intereses relacionados con el deporte, acompañándolo desde los primeros desafíos de su carrera, según informa Reporte Índigo.

¿CUÁNDO SE CASARON HARRY KANE Y KATIE GOODLAND?

Después de compartir varios años de relación, el futbolista decidió dar un paso más en 2017, cuando le propuso matrimonio a Katie durante un viaje por las Bahamas. El compromiso fue anunciado por el propio delantero a través de sus redes sociales, donde expresó la importancia que ella tenía en su vida.

Finalmente, en 2019 sellaron su historia de amor con una ceremonia privada, en la que estuvieron acompañados únicamente por familiares y personas cercanas.

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE HARRY KANE Y KATIE GOODLAND?

La pareja ha formado una familia integrada por cuatro hijos: Ivy, Vivienne, Louis y Henry. A diferencia de otras figuras del futbol internacional, Harry y Katie suelen mantener su vida personal alejada de los reflectores, compartiendo solo algunos momentos especiales con sus seguidores. Esa discreción ha contribuido a preservar la estabilidad familiar mientras Kane continúa compitiendo al máximo nivel tanto con su selección como en el futbol europeo.

¿CUÁL ES EL PRESENTE FUTBOLÍSTICO DE HARRY KANE?

Harry Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se prepara para enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 como la principal figura de la selección inglesa. El delantero llega a este compromiso después de marcar dos goles frente a Croacia, uno a Panamá y otros dos ante RD Congo, alcanzando cinco anotaciones en el torneo. Ese rendimiento le permitió convertirse en el futbolista inglés con más goles en la historia de las Copas del Mundo, además de superar el registro de 12 tantos mundialistas de Pelé.

Más allá de su sobresaliente actuación en el Mundial, el atacante también presume una campaña histórica con el Bayern de Múnich e Inglaterra. En total acumula 72 goles durante la temporada, un registro que únicamente es superado por Lionel Messi (82 goles en un mismo curso futbolístico).