Paolo Hurtado fue el invitado de la última edición de ‘Enfocados’, el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En este espacio, muy seguido por millones de peruanos, los tres exfutbolistas tuvieron una conversación muy amena y difundieron diferentes experiencias sobre su paso por las canchas de fútbol. Sin embargo, tal como se esperaba, también compartieron algunas situaciones que en algún momento se tornaron polémicas y dieron que hablar en el fútbol peruano. En este contexto, tanto el ‘Caballo’ como la ‘Foquita’ contaron detalles sobre cómo fue su fracturada relación con Guillermo Salas, quien en su momento fue técnico de ambos en Alianza Lima, clubes del que los dos exdeportistas son hinchas de toda la vida. A continuación, en las siguientes líneas, te contaremos todo lo que debes saber sobre lo que dijeron y el motivo por el que dichas declaraciones se volvieron virales en diferentes redes sociales.

¿Qué pasó en Alianza Lima? Farfán y Hurtado explican su ruptura con ‘Chicho’ Salas: “Él sabe...”

Durante el diálogo con Farfán, Hurtado habló acerca de su vínculo con ‘Chico’. El mediocampista señaló que hoy existe un trato respetuoso entre ambos; sin embargo, recordó que la etapa en la que coincidieron dentro del plantel blanquiazul estuvo marcada por momentos complicados debido a la dinámica que se vivía bajo el mando del estratega.

“Cuando él entró, dijo: ‘El que esté mejor va a jugar’. Eso te motiva, te hace entrenar con ganas. Yo venía de volver al equipo que amo, pero después, en entrevistas, él insinuó que yo me hacía el lesionado o que no quería viajar. Eso fue incómodo”, dijo en primera instancia Paolo.

“El equipo comenzó a ganar y no había espacio para entrar, pero yo seguía entrenando bien. Esperaba que en algún momento llegara mi chance, pero nunca llegó. Incluso me mandaba a entrenar aparte”, agregó el exCienciano.

Esta situación llevó a Hurtado a tener una conversación con Salas. “Yo no soy de hablar con los entrenadores para pedirles que me pongan, pero llegó un punto en que me cansé y le pedí conversar. Le recordé que había dicho que jugaría el que estuviera mejor y le pregunté qué me faltaba. Me respondió que había otros mejores que yo”.

“Me dijo: ‘Prepárate para el otro año, que todos empiezan de cero’. Yo confié, le dije que esperaba competir al mismo nivel. Pero cuando Alianza salió campeón, al día siguiente me llamaron para decirme que era el primero en la lista negra de salidas”, señaló Hurtado.

¿Qué más dijo Paolo Hurtado?

Por último, Paolo dejó en claro que no le gustó que Salas no haya sido sincero. “No me digas en mi cara que el próximo año voy a empezar de cero si ya decidiste que no cuento. Prefiero que me lo digas directamente, porque la honestidad es fundamental en el fútbol”.

