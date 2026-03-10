Por Redacción EC

Paolo Hurtado fue el invitado de la última edición de ‘Enfocados’, el podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En este espacio, muy seguido por millones de peruanos, los tres exfutbolistas tuvieron una conversación muy amena y difundieron diferentes experiencias sobre su paso por las canchas de fútbol. Sin embargo, tal como se esperaba, también compartieron algunas situaciones que en algún momento se tornaron polémicas y dieron que hablar en el fútbol peruano. En este contexto, tanto el ‘Caballo’ como la ‘Foquita’ contaron detalles sobre cómo fue su fracturada relación con Guillermo Salas, quien en su momento fue técnico de ambos en Alianza Lima, clubes del que los dos exdeportistas son hinchas de toda la vida. A continuación, en las siguientes líneas, te contaremos todo lo que debes saber sobre lo que dijeron y el motivo por el que dichas declaraciones se volvieron virales en diferentes redes sociales.