El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras en una nueva edición del clásico, programada para el domingo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, en el marco de la jornada 35 de LaLiga. Más allá del peso histórico del duelo, el partido adquiere un carácter decisivo: el conjunto azulgrana llega con una ventaja de once puntos cuando restan solo cuatro fechas, lo que lo coloca a un paso del título. El escenario es claro: una victoria o incluso un empate bastará para que el equipo dirigido por Hansi Flick asegure matemáticamente el campeonato. Solo un triunfo del cuadro madridista, vinculado en este contexto a la figura de Álvaro Arbeloa, podría postergar la definición. En la previa, el Barcelona destaca por el gran momento de jugadores como Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri, además del liderazgo defensivo de Ronald Araújo. Por su parte, el Real Madrid confía en el peso ofensivo de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, junto al despliegue de Federico Valverde y Jude Bellingham, sin dejar de lado el talento emergente de Arda Güler y el joven argentino Franco Mastantuono.

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs. Real Madrid?

El clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid tiene horario confirmado para el domingo 10 de mayo, con inicio a las 16:00 horas en Argentina y Uruguay, 15:00 en Chile, y 14:00 en Colombia, Perú y Ecuador.

¿Dónde ver el FC Barcelona vs. Real Madrid?

En Sudamérica, el encuentro será transmitido en vivo a través de DSports, permitiendo seguir en directo uno de los partidos más decisivos de la temporada de LaLiga.

¿Cuá es el último antecedente entre ambos?

El último antecedente entre el FC Barcelona y el Real Madrid se remonta al 11 de enero de 2026, cuando ambos equipos se enfrentaron en la final de la Supercopa de España 2026 disputada en el King Abdullah Sports City, en Yeda.

En aquella ocasión, el conjunto azulgrana se impuso por 3-2 en un duelo de alta intensidad. Raphinha fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Robert Lewandowski completó la cuenta para el Barcelona. Por el lado del conjunto madridista, descontaron Vinícius Júnior y Gonzalo García, en un partido que dejó un marcador ajustado y alto nivel competitivo entre ambos gigantes del fútbol español.

¿Cómo llegan al clásico FC Barcelona y Real Madrid?

El FC Barcelona llega al clásico tras una victoria trabajada por 2-1 ante el CA Osasuna en el estadio El Sadar, en Pamplona. En ese encuentro, los goles del conjunto azulgrana fueron obra de Robert Lewandowski y Ferran Torres, resultados que le permitieron mantener su buen momento en la recta final del campeonato.

Por su parte, el Real Madrid llega con confianza tras imponerse 2-0 al RCD Espanyol en el RCDE Stadium. En ese compromiso, el protagonista absoluto fue Vinícius Júnior, autor de un doblete que aseguró la victoria del conjunto blanco.