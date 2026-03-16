Este 17 de marzo se celebra en Irlanda y distintas partes del mundo el Día de San Patricio, una festividad muy popular en honor al santo patrón de Irlanda. Próximos a conmemorar el efemérides a continuación te contamos el origen, historia y cómo celebra el mundo esta fecha.

Este día es conocido por que durante sus celebraciones las personas suelen consumir bebidas alcohólicas en gran cantidad, sobre todo la cerveza, sin embargo, la celebración va mucho más allá de eso ya que también se suelen hacer actividades como desfiles, fiestas entre otras cosas.

¿Quién fue San Patricio?

Esta fecha se conmemora la muerte de San Patricio, el patrón de Irlanda, sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen este reconocido personaje no era irlándes ni se llamaba Patricio.

Su nombre era Maewyn y nació en el año 387 en Escocia, cuando era niño fue secuestrado por unos piratas irlandeses que lo vendieron como esclavo. En Irlanda estuvo trabajando como pastor hasta que se escapó a Francia donde se preparó como sacerdote cristiano.

Luego, volvió a Irlanda donde trabajó en distintos colegios, iglesias y monasterios, e incluso fue nombrado como obispo de Irlanda. Patricio falleció el 17 de marzo en el año 461 en Saul, Downpatrick, en Irlanda del Norte.

Fue considerado como santo patrón de Irlanda en el año 1780 y desde esa fecha el ‘Día de San Patricio’ se convirtió en una fecha emblemática para los irlandeses.

¿Cómo se celebra el Día de San Patricio?

El Día de San Patricio se celebra en distintas partes del mundo e incluso se ha celebrado fuera de la tierra ya que los integrantes de la Estación Espacial Internacional han hecho un guiño a esta festividad.

Los desfiles por esta festividad son populares en todo el mundo y el primero de ellos se realizó en 1996 en Dublín. Asimismo, el desfile más grande del mundo por esta fecha se realiza en Nueva York donde cada año asisten más de 2 millones de personas.

Asimismo, en Chicago, durante esta fecha las personas celebran tiñendo el río de verde, lo cual empezaron a hacer en 1961 vertiendo un colorante verde al río.

Una de las cosas que más representa a esta festividad es el color verde durante las celebraciones.

Además, el símbolo más famoso del Día de San Patricio es el trébol verde, el cual al parecer proviene de que el propio San Patricio usaba el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.