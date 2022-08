Dónde votar en el Plebiscito 2022 de Chile: conoce tu local de SERVEL

El próximo 4 de septiembre se llevará a cabo el Plebiscito de Salida en la que en esta elección los chilenos deberán elegir entre aprobar o rechazar la nueva propuesta de Constitución. De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), son 15.173.857 los electores habilitados para sufragar en el Plebiscito de Salida. Es muy importante conocer la información con la votación y estar al tanto de dónde corresponde ir a votar y si la persona deberá ser vocal de mesa.

Asimismo, en estos comicios el voto será totalmente obligatorio para aquellos que tengan inscrito su domicilio electoral en Chile, y voluntario para quienes lo tengan en el extranjero. Frente a esto, las personas con domicilio electoral en Chile que no acudan a votar, se expondrán a una multa de hasta 3 UTM ($174.744).

¿CÓMO SABER DONDE ES MI LOCAL DE VOTACIÓN PARA EL PLEBISCITO 2022?

Los ciudadanos deberán ingresar a la página web del Servel para saber donde les toca ir a sufragar. Después, solo debes escribir tu número RUT y hacer clic en “Consultar”. Enseguida, saldrán todos tus datos electorales, entre estos la comuna donde te toca votar y si estás autorizado para sufragar. Hasta el momento, el Servel no ha puesto a disposición los locales de votación para el Plebiscito de Salida del 4 de septiembre.

¿PUEDO VOTAR CON EL CARNET VENCIDO PARA EL PLEBISCITO 2022?

Para votar en el Plebiscitode Salida es indispensable que las personas presenten su cédula de identidad o pasaporte. Estos documentos pueden estar vencidos desde el 1 de octubre de 2019. Para sufragar no será válido el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir ni otras credenciales o documentos.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS SOBRE EL PLEBISCITO 2022?

A solo unas semanas de que los chilenos vayan a sufragar para el Plebiscito 2022, las encuestas juegan un papel muy importante y es que en los últimos resultados de Cadem, frente a la consulta: “Con la información que tiene actualmente, ¿Ud. votaría apruebo o rechazo a la constitución que proponga la Convención Constitucional en el plebiscito de salida de septiembre de este año?”, un 46% manifestó que rechazará la propuesta de Carta Magna, un 37% que la aprobará y un 17% no sabe o no responde.

Mientras que la encuesta Pulso Ciudadano, arrojó que un 45,8% se inclina por el “Rechazo”, un 32,9% por el “Apruebo”, un 15,7% dice no saber por qué votar, un 2,5% sería nulo o blanco y un 3,1% no votará. En tanto, el sondeo de Data Influye, arrojó que un 53% optó por la opción “Rechazo” y un 47% por el “Apruebo”. En la última encuesta Criteria, un 45% se inclinó por rechazar el nuevo texto constitucional, un 36% por aprobar y un 19% aún no lo tiene claro.