Por Redacción EC

El verano de 2026 ya se ha instalado en el país y, como ocurre cada temporada cálida, muchas personas aprovechan para acudir a las playas más concurridas, buscando refrescarse y disfrutar junto a familiares o amigos. En los últimos meses, se ha intensificado el interés por llevar a las mascotas, dado que forman parte del núcleo familiar y se desea que también puedan ejercitarse y divertirse.