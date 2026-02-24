El verano de 2026 ya se ha instalado en el país y, como ocurre cada temporada cálida, muchas personas aprovechan para acudir a las playas más concurridas, buscando refrescarse y disfrutar junto a familiares o amigos. En los últimos meses, se ha intensificado el interés por llevar a las mascotas, dado que forman parte del núcleo familiar y se desea que también puedan ejercitarse y divertirse.

No obstante, no todos los balnearios permiten la entrada de perros o gatos; algunos ubicados en Lima han abierto sus instalaciones siguiendo normas específicas de convivencia y cuidado responsable de los animales. A continuación, te presentamos toda la información que necesitas conocer sobre este tema.

¡Diversión para todos! Las mejores playas pet friendly de Lima donde tu perro es bienvenido

Durante el verano, es común que muchos peruanos pasen largas jornadas en las playas más concurridas, acompañados de familiares o amigos. En este contexto, llevar a las mascotas se ha vuelto una práctica cada vez más frecuente; sin embargo, no todos los balnearios permiten su ingreso. La buena noticia para los amantes de los animales es que algunos espacios costeros autorizan la entrada de perros, siempre y cuando se cumplan normas como mantenerlos con correa, recoger sus desechos y supervisarlos en todo momento.

Por otro lado, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que no se debe ingresar al mar ni a piscinas públicas con mascotas, debido al riesgo que representan para niños y adultos mayores, especialmente por la posible transmisión de hongos, ácaros, pulgas y garrapatas. A continuación, te compartimos las playas pet friendly en Lima, según la información difundida por ATV+:

Playa El Paraíso (Huaura): Este balneario cuenta con un acceso sencillo y adecuado para quienes desean disfrutar del lugar junto a sus mascotas, y se caracteriza por la calma de sus aguas.

Playa Yaya (Chilca): Es reconocida por su ambiente tranquilo y apacible, ideal para disfrutar del verano en compañía de nuestras mascotas a una hora de Lima.

Playa Los Yuyos (Costa Verde): Perfecta para disfrutar de un momento agradable con las mascotas gracias a su amplia franja de arena dorada.

Playa La Ensenada (San Antonio): Su entorno pet friendly la convierte en una opción ideal para desconectarse de la rutina diaria en compañía de tus mascotas.

¿Cómo saber si te estás bañando en una piscina peligrosa? Digesa advierte lo siguiente

Para que la autoridad sanitaria otorgue el sello de aprobación a un establecimiento, este debe superar un examen exhaustivo que abarca diversos frentes de seguridad y mantenimiento. Una piscina es considerada un entorno saludable solo si garantiza los siguientes puntos:

Calidad del elemento líquido: El agua debe estar libre de microorganismos nocivos mediante un control estricto de los niveles de cloro, el grado de acidez y la ausencia total de turbidez.

Higiene integral de superficies: Tanto el interior del estanque como las veredas, vestuarios y zonas comunes deben lucir impecables y ser desinfectados con regularidad.

Operatividad de instalaciones: Se exige que los sistemas de recirculación funcionen sin fallas y que la infraestructura no presente riesgos, como azulejos sueltos o bordes deteriorados.

Validación administrativa: El local tiene la obligación de mantener y exhibir toda su documentación y permisos sanitarios actualizados ante los inspectores de la Digesa.

