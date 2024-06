El frío cada vez se hace sentir más en diferentes partes del país. Uno de estos casos es el de Lima, pues miles de compatriotas de esta zona ya lucen casacas y abrigos con el objetivo de protegerse de este clima. Sin embargo, hay partes del Perú en donde la temperatura podría llegar a 34 grados, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). Aquí te contaremos esto y muchos más detalles que debes conocer sobre esta situación.

En esta parte del Perú la temperatura podría llegar a 34 grados, según Senamhi

De acuerdo al aviso meteorológico N.° 136 de nivel de alerta naranja publicado por el Senamhi, se proyecta que en la selva norte y centro habrá una temperatura por encima a los 34°C desde el martes 4 de junio. En la selva sur, por su parte, se espera que se llegue a los 33°C.

Asimismo, como es de prever en estos casos, se espera también que haya mayor radiación ultravioleta (UV), además de experimentar vientos de hasta 35 kilómetros por hora. Las autoridades pidieron a la población afectada utilizar bloqueador solar para cuidar su piel.

Qué departamentos se verán afectados, según Senamhi

Cusco

Huánuco

Junín

Loreto

Madre de Dios

Pasco

Puno

San Martín

Ucayali

¿Este será uno de los inviernos más fríos de los últimos años? ¿Qué dice el Senamhi al respecto?

Ciertamente, la gran mayoría de los ciudadanos de la capital sienten que durante las últimas semanas el frío ha ido aumentando en comparación a años anteriores. Sin embargo, desde Senamhi explican que esta sensación puede deberse a que los inviernos de años anteriores no fueron tan fríos. El del 2023, por ejemplo, incluso presentó temperaturas más altas de lo normal.

Asimismo, el verano que acabamos de dejar atrás hace poco más de un mes presentó un calor más intenso. Teniendo en cuenta estos dos factores, es normal que en la capital el frío haya tenido un mayor impacto y que las personas sientan con mayor fuerza el frío. No obstante, los expertos del servicio nacional adelantan que no es necesario preocuparse, pues el invierno del 2024 no será el más frío de los últimos años.

¿Qué se sabe del invierno 2024?

Matt Nieto, vocero de Senamhi, señaló que, si bien la próxima estación presentará temperaturas más bajas de lo normal, todavía se mantendrán dentro de lo que se puede considerar un rango normal para el invierno. De la misma manera, adelantó que durante la noche se percibirán menores temperaturas, aunque dependiendo de la humedad y los vientos.

Otro factor importante a tener en cuenta es la sensación térmica. Muchas veces la temperatura general puede ser una, pero el frío podría sentirse mucho más debido a la humedad del lugar o la fuerza de los vientos. Es así que en distritos con una alta concentración de humedad las personas podrían percibir menores temperaturas.

¿Sabías esto de Senamhi?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, conocido por sus siglas SENAMHI, es una institución pública especializada en el estudio y monitoreo de los fenómenos atmosféricos y climáticos, así como en el análisis de los recursos hídricos del país. Su principal objetivo es brindar información oportuna y precisa sobre el clima, el tiempo y el agua, con el propósito de contribuir al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana en el Perú.

SENAMHI fue creado el 23 de diciembre de 1969 mediante el Decreto Ley N° 17093, y desde entonces ha desempeñado un papel fundamental en la generación de información climática y meteorológica para diversas actividades en el país, como la agricultura, la industria, el transporte y la planificación de recursos hídricos.

El organismo opera bajo la jurisdicción del Ministerio del Ambiente del Perú y cuenta con una red de estaciones meteorológicas y de monitoreo hidrológico distribuidas en todo el territorio nacional. Estas estaciones, conocidas como “Estaciones SINAMHI”, recopilan datos en tiempo real sobre la temperatura, la precipitación, la humedad, la velocidad y dirección del viento, entre otros parámetros atmosféricos y hídricos.