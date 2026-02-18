Esta cadena de streaming prepara un documental sobre las memorias de Gisèle Pelicot

Resumen

La ciudadana francesa Gisèle Pelicot, autora de "Un himno a la vida", que será llevado al streaming vía documental.
Por Redacción EC

Publicadas bajo el sello Lumen, “Un himno a la vida. Mi historia”, las memorias de la ciudadana francesa Gisèle Pelicot, acaban de aterrizar en librerías del Perú y el resto del mundo.

Sin embargo, el formato impreso está lejos de ser la única vía para conocer de propia voz de Pelicot su dramática historia de abuso a lo largo de años.

Y es que una gigante del streaming tiene en etapa de producción un documental basado en “Un himno a la vida. Mi historia”. Este tiene como directora a ganadora del Oscar Joanna Natasegar.

¿QUÉ STREAMING EMITIRÁ EL DOCUMENTAL SOBRE GISELE PELICOT?

Es HBO Max el que prepara el documental. En la producción se encuentran Abigail Anketell Jones y Brenda Coughlin.

¿CUÁL ES LA SINOPSIS OFICIAL?

En 2024, un total de 51 hombres fueron sentenciados como responsables de uno de los casos de abuso sexual más grandes de la historia.

La víctima, Gisèle Pelicot, sobrevivió a un esposo que durante más de una década no solo la drogó y abusó de ella, sino que la expuso a lo mismo de parte de varios otros varones. Esto, luego de drogarla.

¿QUÉ DICE EL LIBRO DE PELICOT?

Escritas conjuntamente con la periodista y novelista Judith Perrignon, las memorias de Gisèle Pelicot abordan su infancia, su primer amor, sus estudios iniciales, la decisión de ser madre y también aspectos de su matrimonio antes de hallarse frente al horror.

