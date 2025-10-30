El Castillo de Chancay se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año con una propuesta especial por Halloween. Este 31 de octubre y 1 de noviembre, el parque temático abrirá sus puertas con ingreso gratuito para que grandes y chicos disfruten de una experiencia única entre historia, diversión y misterio.

Para ingresar gratis al Castillo, los visitantes deberán asistir disfrazados con la temática que prefieran. La clave está en lucir un atuendo completo y dejarse llevar por la magia de esta celebración que promete diversión y encanto para grandes y pequeños.

Durante estas fechas, el Castillo de Chancay se transformará en un escenario lleno de fantasía, donde cada rincón contará una historia distinta. Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, concursos de disfraces, zonas temáticas y muchas sorpresas más.

Además, será una oportunidad perfecta para conocer los espacios históricos del castillo y vivir una experiencia inolvidable en familia.

Halloween en el Castillo de Chancay

Como parte de la celebración, el Castillo presenta tres tours temáticos que transportan a los visitantes a distintas historias llenas de aventura:

Exploradores del Mundo: una travesía de descubrimientos, culturas antiguas y secretos escondidos entre los muros del castillo.

Viajeros del Tiempo: un recorrido donde los visitantes cruzarán distintas épocas y se encontrarán con fósiles jurásicos.

Guardianes del Rey: una aventura que combina valor, lealtad y misterio en los pasadizos del castillo.

Cada tour está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva, combinando historia, fantasía y entretenimiento para toda la familia.

Para los más valientes, la Casa del Terror será una de las experiencias más esperadas de esta temporada. Entre luces tenues, efectos especiales y pasadizos llenos de suspenso, los visitantes podrán vivir una aventura inmersiva que despertará todos sus sentidos.

También puedes hospedarte en los hoteles Camelot y Madre Perla, ubicados dentro del Castillo de Chancay. Ambos ofrecen cómodas habitaciones con vistas privilegiadas y ambientes temáticos que complementan la magia del lugar.