El puntaje promedio de coeficiente intelectual en Sudamérica dejó más de una sorpresa este año, especialmente porque un nuevo estudio internacional reveló resultados muy distintos a los que muchos imaginaban. El informe, elaborado a partir del Test Internacional de CI (IIT) y difundido por el portal WorldPopulationReview, analizó a más de 1.35 millones de personas de distintos continentes, todos evaluados con la misma prueba durante 2024. Sus conclusiones reordenan el mapa cognitivo de la región y muestran contrastes importantes entre los países sudamericanos.

Entre los datos más llamativos aparece la ubicación del Perú, que no solo destaca frente a sus vecinos, sino que también logra un puntaje que lo sitúa dentro del top global, pese a encontrarse en la parte baja de los primeros cuarenta lugares del mundo. La investigación también revela qué naciones lideran la tabla internacional y cómo la población mundial influye en los promedios globales. Descubre qué países dominan el ranking y en qué puesto aparece realmente el Perú.

¿QUÉ PAÍS ENCABEZA EL RANKING DE COEFICIENTE INTELECTUAL EN SUDAMÉRICA?

El informe coloca al Perú como el país con el promedio de CI más alto de Sudamérica, con 99,4 puntos, cifra que supera a las principales economías de la región. Muy por detrás aparecen Chile (95,4) y Uruguay (95), mientras que otras naciones como Argentina, Ecuador y Colombia se mantienen por debajo de los 95 puntos. La brecha regional es marcada: hay casi nueve puntos de diferencia entre el Perú y Paraguay, que cierra la lista con 90,8. Aunque el puntaje peruano lo ubica en la zona inferior del top 40 global, sigue siendo el líder indiscutible del bloque sudamericano, según informa Infobae.

Un informe coloca al Perú como el país con el promedio de CI más alto de Sudamérica. | Foto referencial: iStock

¿CUÁLES SON LOS PUNTAJES DE CADA PAÍS DE SUDAMÉRICA SEGÚN EL ESTUDIO?

El ranking sudamericano, de acuerdo con los datos del Test Internacional de CI recopilados por WorldPopulationReview, queda conformado así:

Perú: 99,4 Chile: 95,4 Uruguay: 95 Ecuador: 95 Argentina: 94,4 Colombia: 93,2 Brasil: 92,9 Bolivia: 92,8 Venezuela: 91 Paraguay: 90,8

Este cuadro refleja un comportamiento homogéneo en la mayoría de países, con diferencias que rara vez superan los cinco puntos, excepto entre el primero y el último del listado.

¿QUÉ REGIONES DEL MUNDO TIENEN LOS PROMEDIOS DE IQ MÁS ALTOS?

El top global continúa dominado por países asiáticos. China encabeza la clasificación con 107,19, seguida de Corea del Sur (106,43) y Japón (106,40). Otras naciones que aparecen en los primeros lugares son Irán, Singapur, Rusia, Mongolia, Australia, España y Canadá, todas con promedios superiores a los 101 puntos. El estudio señala que China, por su enorme población, tiene un peso importante en el cálculo del promedio mundial.

¿CÓMO SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN INTERNACIONAL?

Los resultados provienen de una prueba estandarizada aplicada globalmente a más de 1.35 millones de participantes en 2024. El análisis también incorporó el tamaño de cada población para calcular el promedio mundial, que actualmente se mantiene en 100 puntos. El estudio destaca que más del 83% de los países mostró variaciones mínimas respecto a mediciones anteriores, lo que sugiere estabilidad en los niveles de IQ reportados.