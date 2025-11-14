La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) inició este mes el cuarto remate nacional del año, en el que se pondrán a la venta 72 inmuebles y diversos locales embargados que, en conjunto, superan los S/76 millones en valorización. Estas propiedades pertenecen a contribuyentes que no regularizaron sus obligaciones tributarias pese a las facilidades otorgadas por la entidad.

La convocatoria está abierta al público y representa una oportunidad para quienes buscan adquirir viviendas, terrenos, depósitos o bienes muebles mediante procedimientos oficiales y transparentes. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ INMUEBLES Y BIENES SE OFRECERÁN EN EL REMATE?

En este cuarto remate nacional se ofertarán 72 inmuebles valorizados en S/76,7 millones, ubicados en Lima, Huacho, Piura, Junín, Ica, Huaraz y Loreto, además de 11 bienes muebles cuyo valor conjunto asciende a S/195.000.

Entre las propiedades ofertadas figuran casas, depósitos, un departamento, estacionamientos, locales comerciales, oficinas, predios rurales y urbanos, además de una edificación acondicionada para funcionar como hotel y un almacén. En cuanto a los bienes muebles, se incluyen una van Peugeot, dos mototaxis, compresoras y lotes de mercadería variada.

Todos estos activos provienen de embargos efectuados en procesos de cobranza a contribuyentes que no regularizaron sus deudas, según informa el diario La República.

¿POR QUÉ LA SUNAT REALIZA ESTE TIPO DE REMATES?

La entidad ejecuta estas subastas como parte de sus procedimientos de cobranza coactiva, dirigidos a contribuyentes que permanecen en mora pese a haber recibido alternativas para regularizar sus obligaciones. Al rematar los bienes embargados, la administración tributaria busca recuperar recursos pendientes y, al mismo tiempo, abrir opciones de compra a ciudadanos y empresas interesadas.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR EN EL REMATE?

Para participar, únicamente se requiere presentar el documento de identidad y acudir a las sedes de la Sunat donde se desarrollarán las subastas. También es posible registrarse gratuitamente en la plataforma rematestributarios.sunat.gob.pe, desde la cual se puede revisar el listado completo de bienes y realizar consultas.

Los remates se desarrollarán bajo dos sistemas:

Sobre cerrado, en el que las propuestas se entregan en un ánfora y gana la oferta más alta que cumpla los requisitos.

A viva voz, donde los postores presentan sus propuestas en tiempo real y se adjudica el bien al monto más elevado.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN UNA SUBASTA PÚBLICA

Conoce las reglas: Asegúrate de leer detenidamente las condiciones de la subasta antes de participar.

Asegúrate de leer detenidamente las condiciones de la subasta antes de participar. Conoce el valor de mercado: Investiga y compara precios similares para determinar el valor aproximado del bien o servicio. De esta manera, podrás hacer una oferta más informada y asegurarte de que no estás pagando más de lo que deberías.

Investiga y compara precios similares para determinar el valor aproximado del bien o servicio. De esta manera, podrás hacer una oferta más informada y asegurarte de que no estás pagando más de lo que deberías. Establece un presupuesto: Antes de participar en una subasta, establece un presupuesto máximo que estás dispuesto a pagar por el bien o servicio. Este presupuesto debe ser realista y basado en tu situación financiera actual.

Antes de participar en una subasta, establece un presupuesto máximo que estás dispuesto a pagar por el bien o servicio. Este presupuesto debe ser realista y basado en tu situación financiera actual. Observa a los otros participantes: Si ves que alguien está dispuesto a pagar más de lo que vale el bien o servicio, puede ser una señal de que hay una demanda alta por ese artículo en particular. Por otro lado, si ves que los otros participantes no están interesados en el bien o servicio, puede ser una oportunidad para obtenerlo a un precio más bajo.

Si ves que alguien está dispuesto a pagar más de lo que vale el bien o servicio, puede ser una señal de que hay una demanda alta por ese artículo en particular. Por otro lado, si ves que los otros participantes no están interesados en el bien o servicio, puede ser una oportunidad para obtenerlo a un precio más bajo. No te dejes llevar por la emoción: Mantén la calma y recuerda tu presupuesto. No te comprometas a más de lo que puedes permitirte.

Mantén la calma y recuerda tu presupuesto. No te comprometas a más de lo que puedes permitirte. Considera los costos adicionales: Es posible que debas pagar costos adicionales como comisiones de la casa de subastas, impuestos, gastos de transporte y otros. Asegúrate de conocer todos estos costes adicionales antes de participar en la subasta.

Es posible que debas pagar costos adicionales como comisiones de la casa de subastas, impuestos, gastos de transporte y otros. Asegúrate de conocer todos estos costes adicionales antes de participar en la subasta. Comprueba el estado del bien o servicio: Antes de realizar una oferta en una subasta, es importante que compruebes el estado del bien o servicio.