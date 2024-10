Charly García celebra este 23 de octubre un año más de vida. El artista de 73 años es considerado como uno de los más importantes no solo dentro del rock argentino y sino del todo género en el ámbito latinoamericano. Sin embargo, más allá de su talento musical y producción artística, García también es recordado por su excéntrica personalidad , habiendo protagonizado momentos de los más extravagantes y con frases que quedaron grabadas en entrevistas y biografías para ser recordadas por la eternidad. En esta nota te mostramos 15 de estas declaraciones que demuestran la esencia de Charly García a lo largo de su carrera.

Las 15 mejores frases de Charly García

1. “¿Yo más grande que Lennon? Sí, porque lamentablemente Lennon se murió”.

2. “Ya están todos muy locos alrededor, es más divertido estar cuerdo”.

3. “Maradona es el 10, yo soy el 9”.

4. “Lo que pasa es que yo hago el gol y no vale porque estoy en offside, siempre estoy un paso más adelante que los demás”.

5. “El sentido de la vida, ¿sabes cuál es? Disfrutar del paso del tiempo”.

6. “Cuando viene el caos, yo ya lo conozco”.

7. “Si alguien me dice que no le gustan Los Beatles ya no confío tanto en él”.

8. “¿Por qué tengo el bigote bicolor? Porque mamá y papá se fueron muy lejos. Los extrañé mucho y así me salió el bigote. No fue antojo, fue un extrañar. Tenía 2 años y 32 mucamas”.

9. “Mi capricho es ley”.

10. “El éxito es eso que te pasa después de un montón de piñas”.

11. “Esta es la primera cosa deportiva que realmente estoy disfrutando” (Después de su popular salto a la piscina desde el noveno piso de un hotel en Mendoza).

12. “La mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá”.

13. “Si todos juntos tomamos la idea que la libertad no es una pelea, se cambiarían todos los papeles, y estarían vacíos muchos más cuarteles”.

14. “Yo no hago denuncias, querida, no soy botón. Pero mi ejército, ¡rompa todo!”

15. “Tengo más poder que el gobierno porque a ellos no los quiere nadie”.

Foto: composición EC/Instagram Charly García

¿Cuál fue el último lanzamiento de Charly García?

Charly García empezó su carrera musical desde muy joven junto a Nito Mestre, cuando formaron el dúo Sui Generis. Asimismo, se sabe que fue el líder de otras importantes bandas del rock argentino, como La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán en las décadas de los 70 y 80. Sin embargo, generalmente se le conoces con mayor amplitud gracias a sus producciones independientes.

García gozó de un gran salto en su popularidad a finales de los 80, cuando lanzó la que muchos consideran su trilogía esencial de álbumes: Clics Modernos (1983), Piano Bar (1984) y Parte de la Religión (1987). Su actividad musical independiente continuó durante los 90 y este nuevo siglo, aunque no con la misma frecuencia. No obstante, este 2024 sorprendió a todos sus seguidores estrenando La Lógica del Escorpión, un disco con 13 temas que incluyen colaboraciones con antiguos miembros de banda, como David Lebón o Pedro Aznar, así como otros grandes artistas argentinos, como Fito Páez y una participación póstuma de Luis Alberto Spinetta.