Cada año, el 26 de enero se celebra el Día de Australia o Día de la Invasión, como se le conoce a un día festivo marcado por una serie de actividades y celebraciones para conmemorar el día nacional oficial de Australia.

En este día se celebra el aniversario de la primera vez en la que la bandera británica fue izada en la Caleta de Sidney, el 26 de enero de 1788 gracias al capitán Arthur Philip, quien llegó a Australia con los 11 navíos de la First Fleet.

En 1787, el Rey Jorge III declaró a Australia como una nueva colonia de Gran Bretaña y se estableció un asentamiento dentro de la colonia de la Corona Británica de Nueva Gales del Sur, además de una colonia penal en Port Jackson fundadas por el capitán Arthur Philips el 26 de enero de 1788.

Día de Australia: ¿qué es y por qué se celebra cada 26 de enero? (Foto: iStock)

La historia del Día de Australia provoca diversos sentimientos encontrados entre los habitantes y ciudadanos, ya que para muchas personas este día es considerado como el Día de la Invasión en el que los británicos invadieron sus tierras. En este día tan peculiar son entregados varios premios a la comunidad australiana por el reconocimiento al logro y a la contribución de los australianos. Existen 4 categorías:

Australiano del Año: Premio otorgado desde 1960.

Superior Australiano del Año: Este premio es entregado a personas mayores de 60 años por su gran dedicación.

Joven Australiano del Año: Se otorga en reconocimiento a jóvenes entre los 16 y los 30 años.

Héroe Local de Australia: Premio concedido desde el año 2003 a aquellas personas que contribuyen a ayudar a los demás.