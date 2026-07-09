Las leyes varías ampliamente en América Latina, pero la gran mayoría de los países latinoamericanos mantiene un estricto control sobre el uso de armas de fuego.
Las leyes varías ampliamente en América Latina, pero la gran mayoría de los países latinoamericanos mantiene un estricto control sobre el uso de armas de fuego.
Por Redacción EC

Este 9 de julio se celebra una fecha especial para el mundo, el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Se trata de un día propicio que invita a la reflexión y tiene como propósito concientizar el uso de este tipo de dispositivos.

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