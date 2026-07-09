Este 9 de julio se celebra una fecha especial para el mundo, el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Se trata de un día propicio que invita a la reflexión y tiene como propósito concientizar el uso de este tipo de dispositivos.

El gran objetivo de este día es, sin duda, reducir el número de armas en el mundo, pues no hacen más que provocar el caos en el planeta entero y son utilizadas para desatar guerras.

En 2001 se celebró, en la sede de las Naciones Unidas, la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras. Desde ese entonces, cada 9 de julio se celebra a nivel mundial el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

Según Kiss FM, Oxfam, Amnistía Internacional y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas son algunas de las organizaciones que tienen participación activa en la erradicación de las armas de fuego. Entre algunas de sus actividades está, por ejemplo, la recolección de las mismas para luego destruirlas.

Asimismo, se llevan charlas, tanto presenciales como virtuales, con el fin de concientizar a la población sobre las consecuencias negativas que traen consigo el uso de las armas de fuego.

Se considera arma de fuego a todo dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente.