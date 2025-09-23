Este es el inicio de una nueva estación en el Perú como parte del hemisferio sur, la población se prepara para festejar una efemérides extraoficial, pero muy significativa referente al ciclo estacional. El Día de la Primavera y la Juventud marcará el comienzo exacto de una conmemoración que resalta por su alegría y optimismo de cara al fin de año. Te contamos cuándo se celebra, su origen y por qué cada 23 de septiembre.

¿POR QUÉ SE CONMEMORA EL DÍA DE LA PRIMAVERA Y LA JUVENTUD CADA 23 DE SEPTIEMBRE EN PERÚ?

El clima templado, por ratos cálido mientras se aproxima el verano, y la alegría de mirar los parques más verdes que nunca y hasta con flores amarillas, son algunas de las características que podrán verse reflejadas a partir de la conmemoración del Día de la Primavera y la Juventud de este martes 23 de septiembre en Perú.

Si bien representa una efemérides extraoficial cuyo contexto guarda relación directa con el inicio de esta estación del año, el país y otras partes del mundo lo celebran igualmente considerando que es una etapa para inspirar a la renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano.

Asimismo, la primavera como tal es sinónimo de vida, juventud y además contiene un significado cuya importancia radica en el tiempo en que una persona o cosa está en su mayor grado de desarrollo, belleza o energía.

Cabe resaltar, que la celebración del Día de la Primavera y la Juventud se lleva a cabo anualmente cada 23 de setiembre porque justamente en Perú, por ejemplo, de acuerdo a información oficial brindada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), la estación más templada del ciclo astronómico arranca oficialmente en dicha fecha, y en este 2025, inició el lunes 22 de septiembre a la 1:19 de la tarde.

POEMAS FAMOSOS, BONITOS Y ROMÁNTICOS PARA RECIBIR LA PRIMAVERA 2023

Así como la alegría aflora con el inicio de la primavera, el romanticismo también se pone de manifiesto para dedicar frases, mensajes representativos y rimas escritas por reconocidos poetas clásicos que logran cautivar a las mujeres, sobre todo, en esta época tan especial.

Desde setiembre hasta diciembre, y casi para festejar la Navidad y despedir el año, tienes la oportunidad de convertirte en un Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Antonio Machado para regar la semilla del amor y dedicarle los siguientes poemas escritos con el corazón:

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

“Abril, sin tu asistencia clara,

fuera invierno de caídos esplendores;

mas aunque abril no te abra a ti sus flores,

tú siempre exaltarás la primavera”

El poeta español Juan Ramón Jiménez nació un día como hoy, en 1881 (Foto: Wikimedia)

ANTONIO MACHADO

“La primavera besaba

suavemente la arboleda,

y el verde nuevo brotaba

como una verde humareda”

Antonio Machado | Foto: difusión

GABRIELA MISTRAL

“Doña Primavera

viste que es primor,

de blanco,

tal como limonero en flor”

Un día como hoy nació Gabriela Mistral. (Foto: GettyImages)

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

“Volverán las oscuras golondrinas

en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales,

jugando llamarán;

pero aquellas que el vuelo refrenaban

tu hermosura y mi dicha al contemplar;

aquellas que aprendieron nuestros nombres,

esas... ¡no volverán!”

Un día como hoy, en 1836, nació el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer (Foto: Wikimedia)

TOMÁS DE IRIARTE

“Ya alegra la campiña

la fresca primavera;

el bosque y la pradera

renuevan su verdor.

Con silbo de las ramas

los árboles vecinos

acompañan los trinos

del dulce ruiseñor.

Este es el tiempo, Silvio,

el tiempo del amor”

Tomás de Iriarte | Foto: difusión

10 TEMAS MUSICALES PARA QUE RECIBAS LA PRIMAVERA CON MUCHA ALEGRÍA

El 23 de setiembre arranca oficialmente la primavera en países del hemisferio sur como Perú, por ejemplo, con un equinoccio que refleja la puesta del sol sobre la línea ecuatorial, y en cada región del país sudamericano mencionado presentará características climáticas propias.

Durante este periodo estacionario que dura aproximadamente 3 meses hasta que el calor vuelva casi a fines de diciembre, las personas suelen experimentar cambios hormonales producto de la liberación de serotonina, dopamina, oxitocina o noradrenalina, que particularmente mejoran nuestro estado de ánimo.

Con la llegada de la primavera, desbordamos felicidad, placer y ganas por hacer lo que nos gusta, y también buscamos aliviar el estrés a través de variadas melodías rítmicas inspiradas en este ciclo astronómico.

A continuación, repasaremos las 10 mejores canciones creadas en honor a la estación más templada del año que sigue al invierno y precede al verano con el fin de que recibas sus temperaturas, floración de las plantas y sientas que los días son más largos, en un ambiente cálido y alegre: