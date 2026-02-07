Indeci abre 20 vacantes en Lima y 3 regiones: sueldos de hasta S/ 9,000 y cómo postular

Actualmente, son muchos los jóvenes que han terminado los niveles de educación básica en nuestro país, y otros son universitarios que buscan una oportunidad de trabajo que les permita salir adelante. Entre los aspectos que más se valoran al buscar un empleo destacan un buen ambiente laboral, la posibilidad de seguir una línea de carrera y, sobre todo, una remuneración adecuada. En ese contexto, tras el inicio de un nuevo año, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó una nueva noticia para muchos profesionales: una convocatoria de trabajo, bajo la modalidad CAS. Esto no solo permitirá que muchos obtengan experiencia en el sector público, sino que también obtendrán una remuneración de hasta S/ 9 000. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LAS OFERTAS LABORALES DISPONIBLES EN INDECI?

El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que las personas con estudios secundarios, técnicos o universitarios (egresados, bachilleres o titulados) pueden postular a su nueva convocatoria laboral hasta el próximo 16 de febrero. En esta oportunidad, entre las profesiones y especialidades solicitadas figuran Administración, Contabilidad, Derecho, Economía, Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Ingeniería (Industrial, Civil, Ambiental, Sistemas, Geológica, Forestal, entre otras), Archivística, Bibliotecología, Ciencias de la Comunicación, Historia, Recursos Humanos y más, con sueldos que van desde S/ 2 435 hasta S/ 9 000 cada mes. A continuación, te presentamos, compartido por Infobae, algunas de las ofertas laborales con sus respectivas vacantes:

Personas con secundaria completa:

Conductor con licencia AIIB | S/ 2 435 – Lima

Conductor de alta dirección | S/ 3 235 – Lima

Egresados universitarios y bachilleres

Analista en control de asistencia | S/ 4 435 – Lima

Analista administrativo | S/ 4 000 – Moquegua

Analista en seguridad y salud en el trabajo | S/ 4 235 – Lima

Analista en integridad | S/ 4 000 – Lima

Analista en gestión del riesgo de desastres | S/ 3 935 – Ucayali

Analista de verificación, evaluación y seguimiento | S/ 4 500 – Lima

Analista en gestión de archivo | S/ 4 500 – Lima

Profesionales titulados universitarios

Especialista en recursos humanos | S/ 7 500 – Lima

Especialista en bienestar social | S/ 5 735 – Lima

Especialista en inversiones | S/ 7 435 – Lima

Coordinador | S/ 9 000 – Lima

¿CÓMO ACCEDER A LA CONVOCATORIA DE TRABAJO EN INDECI?

Las personas interesadas en postular a una de las ofertas laborales de Indeci, es indispensable que revisen atentamente las bases del concurso en su plataforma, entre requisitos, experiencias, estudios y otros documentos requeridos. Además, se debe completar una serie de formatos, anexos y declaraciones juradas requeridos hasta este lunes 16 de febrero de 2026. Por último, la entidad pública instó a las personas a comprobar previamente el cumplimiento de todos los criterios exigidos, ya que la omisión de alguno podría derivar en la descalificación automática, conforme comparte Infobae.