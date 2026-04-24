Un hecho inesperado alteró la dinámica dentro de ‘La Granja VIP Perú’ el último jueves 23 de abril, luego de que una incursión desde el espacio aéreo revelara un vínculo sentimental oculto entre los concursantes Diego Chávarri y Gabriela Herrera. El suceso, que desató un torbellino de especulaciones, sacó a la luz confesiones íntimas que los involucrados habían mantenido en reserva, transformando un instante de supuesta privacidad en el eje central de la controversia mediática del programa. Entre la burla de sus compañeros y el asombro del público, el incidente no solo ha puesto en duda la reputación de los implicados, sino que ha cambiado por completo la dinámica en la casa, obligando a los protagonistas a dar la cara frente a una audiencia que ya conoce sus secretos más resguardados.

¿QUÉ HECHO DESATÓ EL ESCÁNDALO DURANTE LA CONVIVENCIA?

La tranquilidad del encierro fue interrumpida por el sobrevuelo de una aeronave que portaba un estandarte con un mensaje contundente para la pareja. En la tela que surcaba el cielo se podía leer la frase: “Diego y Gabriela, el Perú escuchó su declaración de amor. Nosotros rechazamos la infidelidad. Fuerzas, Thalía que el Perú está contigo”.

Esta frase hacía referencia a una conversación previa entre ellos, en la que habrían admitido sentir atracción mutua. Lo que parecía un intercambio privado terminó expuesto frente a todos, generando sorpresa inmediata y dejando al descubierto una situación que ninguno había hecho pública hasta ese momento.

¿CÓMO REACCIONARON LOS INTEGRANTES DEL REALITY ANTE LA EXPOSICIÓN?

Tras la aparición del mensaje, el ambiente dentro del programa cambió de forma evidente. Algunos concursantes optaron por tomarse el hecho con humor, mientras que otros mostraron incomodidad ante la exposición.

Integrantes del llamado “Team víboras”, como Shirley Arica, Samahara Lobatón y Pati Lorena, reaccionaron con ironías y bromas que aumentaron la tensión. Sus comentarios en voz alta convirtieron la situación en un momento de presión colectiva, intensificando el impacto emocional dentro de la convivencia.

¿CÓMO REACCIONARON LOS INVOLUCRADOS TRAS EL INCIDENTE?

Luego de lo ocurrido, las posturas de los protagonistas fueron distintas. Por un lado, el exfutbolista intentó restarle importancia al episodio y lo interpretó como parte de una estrategia del juego. “Lo han hecho por el juego y para intentar molestarme a mí y a mi equipo”, afirmó, dejando entrever que no se dejaría afectar por lo sucedido.

En contraste, la bailarina optó por una actitud más reservada. Sin enfrentarse directamente a sus compañeros, dejó notar su incomodidad frente a la difusión de una conversación privada y las posibles consecuencias que esto podría tener fuera del programa. Su reacción evidenció una mayor cautela frente al escándalo generado, según informa La República.

¿DE QUÉ TRATA ‘LA GRANJA VIP’?

Este formato televisivo plantea un reto de supervivencia social y física donde un grupo de famosos debe subsistir en un entorno rural sin las facilidades de la vida moderna. La esencia del programa radica en el aislamiento absoluto, lo que significa que los competidores no tendrán acceso a teléfonos móviles, plataformas digitales ni ningún tipo de información sobre lo que sucede en el mundo exterior.

Durante su estancia, las celebridades están obligadas a gestionar una granja real, encargándose personalmente de la limpieza de los corrales, la alimentación de los animales y el cultivo de la tierra. La competencia se divide en desafíos físicos de alta intensidad y pruebas de destreza que determinarán quiénes permanecen en la estancia y quiénes son eliminados tras las nominaciones semanales. Todo este proceso de convivencia forzada busca exponer la verdadera personalidad de los participantes, quienes compiten por un premio final de S/100,000.

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