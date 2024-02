Así defendió Janet Barboza a Christian Domínguez del ‘ampay’ que protagonizó: “Los amigos están en las malas”

Una vez más, Christian Domínguez se encuentra en las principales portadas de los medios de espectáculos debido al ‘ampay’ que lanzó Magaly Medina en su primer programa, donde se le ve al parecer en situaciones comprometedoras con una rubia llamada Mary Moncada. No obstante, Janet Barboza, colega del cumbiambero en el programa ‘América Hoy’, salió a defenderlo de las críticas que recibe en las redes sociales.

JANET BARBOZA SALIÓ A DEFENDER A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ TRAS INFIDELIDAD

Este jueves 1 de enero, Janet Barboza utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar una fotografía de ella misma junto a una descripción “Al final ganan los que se atreven”, pero no esperó que los internautas comentaran acerca de la infidelidad de Christian Domínguez. Entre los comentarios, un usuario le preguntó si seguirá siendo amiga del cantante, pese a todo lo que ha salido hasta el momento. La presentadora del magazín no dudo en responder y sostuvo que los amigos están en las malas.

“Los verdaderos amigos se conocen en las malas”, escribió la popular ‘retoquitos’. Sin duda, esto generó que los seguidores critiquen lo dicho por Barboza ya que en una oportunidad no tuvo el mismo temple con Melissa Paredes. Ahora, todo parece indicar que Janet Barboza junto a Ethel Pozo entrevistarán a Christian Domínguez este lunes 5 de febrero en su programa de las mañanas que se transmite por América Televisión.

¿QUÉ DIJO KARLA TARAZONA TRAS EL AMPAY DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Este martes 30 de enero, Kurt Villavicencio aprovechó su programa ‘Todo se filtra’ para realizar una llamada inesperada a Karla Tarazona. El presentador de televisión no tardó en preguntarle sobre la nueva infidelidad de Christian Domínguez con Mary Moncada, donde fueron ampayados por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’. Ante ello, la actriz se mostró incómoda y mencionó que no piensa hablar al respecto porque no es la protagonista de tal acto.

“No he hablado y no pienso hablar tampoco, voy a dejar en claro las cosas porque estoy cansada que me escriban y que me estén llamando por un problema que a mí no me compete. Yo no soy protagonista ni antagonista, a ellos tienen que preguntar”, dijo la Tarazona.

Asimismo, la conductora de ‘Préndete’ dejó en claro que Domínguez tiene tres menores hijos que con todo este acontecimiento, donde aparentemente está teniendo relaciones dentro de su camioneta y en las calles de la capital, se han visto perjudicados ya que suelen ver las diferentes redes sociales, por lo que trata de cuidar la estabilidad emocional de su pequeño.

“Tengo un niño a quien tengo que cuidar y salvaguardar su estabilidad emocional. Es mi hijo, hijo de él también y por respeto a mi hijo y a sus hijos, que son unas criaturas, sobre todo la mayor que ya ve redes sociales, al igual que mis hijos, yo no pienso tocar el tema, no pienso hablar de esta situación porque no tengo vela en este entierro”, sostuvo.

Por último, la figura de Panamericana Televisión insto a la prensa que paren de escribirle ya que no opinará acerca del ampay del padre de su hijo. Además pidió respeto y privacidad para los menores. “Sí voy a pedir públicamente que se respete la privacidad de estas criaturas que no tienen por qué estar escuchando este tipo de cosas. No quiero molestar la tranquilidad y estabilidad emocional que tiene mi hijo en mi casa”, añadió a dicho programa.