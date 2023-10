Paolo Hurtado brindó una entrevista al programa de espectáculos “Magaly TV La Firme” donde reveló detalles inimaginables sobre la relación amorosa clandestina que sostuvo con Jossmery Toledo. El futbolista aprovechó el espacio televisivo para contar su punto de vista, mostrando incluso pruebas reveladoras a Magaly Medina para defenderse de cualquier acusación.

Durante la conversación, la periodista tocó varios temas con el deportista, pero uno que le llamaba la atención era saber si de verdad le ofreció dinero a la modelo para que guarde silencio sobre el romance prohibido que tuvieron.

¿CUÁNTO LE PAGÓ PAOLO HURTADO A JOSSMERY TOLEDO PARA QUE NO DECLARE?

Cuando Magaly Medina le preguntó Paolo Hurtado a si le pagó a Jossmery Toledo para que ella no emita ninguna declaración ante los medios de comunicación luego del ‘ampay’ de ambos, el popular ‘Caballito’ simplemente atinó a decir que no hablaría sobre ese tema. Por su parte, la ‘Urraca’ le manifestó que su silencio también respondía por sí solo.

Si bien no se conoce la cifra exacta que le habría dado Hurtado a la modelo, se estima que el monto podría alcanzar los 15 mil soles, según recoge La República.

Cabe señalar que la exchica reality declaró en el programa ‘Amor y Fuego’ que Hurtado le entregó dinero para que ella deje de trabajar y así no tenga que hablar con la prensa luego del ‘ampay’, por lo que ella aceptó el trato.

“Creo que fue por 5 o 6 meses más o menos. No me daba un monto fijo, pero si había 4 mil o 5 mil soles mensual o a veces cada dos meses, no era algo fijo. Fue desde enero hasta junio o julio”, explicó sobre las montos que recibió por parte del futbolista.

“Él no quería que salga en televisión (...) me prometió muchas cosas, estudiar, carro, maestría que nunca lo hizo porque sigo teniendo lo mismo. Nunca saque nada de él”, explicó Jossmery sobre los motivos de Hurtado.

Finalmente, según recoge Infobae, la extiktokter resaltó que nunca le pidió nada el jugador y si él quería entregarle algo, era su problema. “Si él me apoyaba económicamente es su problema, yo no le pedía”, sentenció.

¿QUÉ DETALLES REVELÓ PAOLO HURTADO SOBRE SU RELACIÓN CON JOSSMERY TOLEDO?

La popular ‘Urraca’ aprovechó la entrevista con Hurtado para hacer todas las preguntas posibles, como saber cómo surgió el romance con Toledo. En esta línea, el exintegrante de la selección peruana confesó que fue Jossmery quien inició la conversación entre ambos, precisamente cuando ella lo saludó por su cumpleaños en julio y desde ese momento comenzaron a conversar. “Todos sabían que estaba casado, ella también lo sabía”, comentó. Luego de eso, él confesó que le pidió su número de celular para conversar con ella, y recién se vieron por primera vez dos meses después, en septiembre.

Por oro lado, el futbolista de Cienciano señaló que no tenía planes de divorcio y que tampoco tenía problemas con su esposa, Rosa Fuentes, quien cabe señalar que estuvo presente durante toda la entrevista.

¿POR QUÉ PAOLO HURTADO SE QUEBRÓ DURANTE LA ENTREVISTA CON MAGALY MEDINA?

El deportista confesó que decidió tomar la decisión de hablar para pedir perdón a su esposa Rosa por televisión nacional. Cuando comenzó a hablar sobre su hijo de 10 años no pudo contener las lágrimas y señaló que el menor está atravesando un mal momento en el colegio, a raíz de sus errores. “Sé que la está pasando mal. Por eso he venido aquí a contar mi verdad”, expresó entre lágrimas.