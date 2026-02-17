Por Redacción EC

A través de redes sociales, un nuevo amorío vinculado a conocidas figuras públicas, ha sido destapado, y en esta oportunidad estando protagonizado por una Suheyn Cipriani que sorprende confesando sentirse enamorada. El término de relación que había iniciado con Macarius, hoy es noticia, y más aún a partir de revelaciones donde evidencia vulnerabilidad, y conmovedor apego por él.

Dolor y amor: Suheyn Cipriani sorprende al confesar sus sentimientos por Macarius y toma radical decisión
Farándula

Dolor y amor: Suheyn Cipriani sorprende al confesar sus sentimientos por Macarius y toma radical decisión

Youna le dirige emotivo mensaje a Samahara Lobatón: “Tú vas a ser feliz toda tu vida”
Farándula

Youna le dirige emotivo mensaje a Samahara Lobatón: “Tú vas a ser feliz toda tu vida”

Xiomy Kanashiro celebró su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia: ¿qué le regaló la ‘Foquita’?
Farándula

Xiomy Kanashiro celebró su primer aniversario con Jefferson Farfán en Colombia: ¿qué le regaló la ‘Foquita’?

¡Sorpresa en la TV peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió
Farándula

¡Sorpresa en la TV peruana! Novia de Miguel Trauco se estrena como actriz en ‘Eres mi bien’ y revela cómo se sintió