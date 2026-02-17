Dolor y amor: Suheyn Cipriani sorprende al confesar sus sentimientos por Macarius y toma radical decisión

A través de redes sociales, un nuevo amorío vinculado a conocidas figuras públicas, ha sido destapado, y en esta oportunidad estando protagonizado por una Suheyn Cipriani que sorprende confesando sentirse enamorada. El término de relación que había iniciado con Macarius, hoy es noticia, y más aún a partir de revelaciones donde evidencia vulnerabilidad, y conmovedor apego por él.

SUHEYN CIPRIANI SE QUIEBRA AL HABLAR DE MACARIUS Y EL FIN DE SU RELACIÓN

Lágrimas viene derramando Suheyn Cipriani tras el término de su corta relación con Macarius, el popular creador de contenido que vive en Arequipa, y de quien confiesa estar profundamente enamorada.

"Como estoy deprimida el viernes cerré mi TikTok e Instagram ...“, reveló la exreina de belleza y actual conductora de ATV, acerca de sus días sin el streamer peruano, y mediante ‘live’ emitido vía TikTok donde además ”me vieron llorar porque me da pena, lo extraño y claro que estoy enamorada, pero así se han dado las cosas“.

Con respecto a sus sentimientos por Macarius, Suheyn Cipriani totalmente acongojada, le manifiesta a sus seguidores que si bien “muchos me cuestionan porque lo cuento todo en las redes sociales”, termina considerándose una persona “... transparente, mi psicóloga me ha dicho que la estoy volviendo loca”, admitiendo asimismo deprimirse con suma facilidad.

En diálogo concedido a Magaly Medina, la también conductora de ATV brindó mayores alcances acerca del término de relación sentimental que tuvo con el popular dotero arequipeño, profundizando además en el hecho de defenderlo ante los ataques recibidos mediante redes sociales.

SUHEYN CIPRIANI PIDE QUE NO ATAQUEN A MACARIUS POR EL FIN DE SU RELACIÓN SENTIMENTAL

La exreina de belleza que hizo noticia tras presentarse en “El Valor de la Verdad”, y contar detalles entorno a maltrato recibido por parte de César Vega, ahora llama la atención debido a amorío con un Macarius a quien vienen tirándole “hate” mediante redes sociales.

A través de dicho programa de espectáculos, Suheyn Cipriani volvió a derramar lágrimas de triteza, y entorno a ruptura sentimental, aprovechó la ocasión para dirigirse a seguidores diciéndoles que “él no merece ningún mensaje de odio”.

"Solo les pido que no le tiren hate“, dijo asimismo una exreina de belleza que pese a la tristeza evidenciada, no duda en considerar a Macarius cuyo nombre real es Diego, como un ”... chico increíble, que me dio momentos hermosos y que nunca me trató mal, nunca me hizo sentir menos“, y por lo mismo termina pidiendo respeto hacia él mediante redes sociales.