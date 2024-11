Durante los últimos días, Gian Marco, uno de los cantantes de baladas más populares y con una gran trayectoria en el país, no la ha estado pasando bien debido a su complicado estado de salud, que le impide estar presente sobre el escenario y hacer cantar a su público con sus emotivos y profundos temas de amor y desamor. A pesar de que el artista nacional ha expresado su frustración por este difícil momento, el hijo de Regina Alcóver mostró su agradecimiento a su público y a sus amistades más cercanas por todo el apoyo brindado durante estos días. Además, no desaprovechó la ocasión, a través de un video, para revelar detalles sobre su espectáculo ‘Mi vida el sol mayor’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO GIAN MARCO SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Este domingo 10 de noviembre, Gian Marco utilizó sus redes sociales para hacer varios anuncios y compartir las decisiones que ha tomado en los últimos días debido a la lesión que lo aqueja desde hace una semana y que lo llevó a ser hospitalizado. El peruano, quien se mostró muy triste y emocionado al inicio del video, expresó su agradecimiento hacia sus seguidores por todos los mensajes de apoyo recibidos, tanto en las redes sociales como a través de llamadas telefónicas.

“Aquí me tienen, con bastón y todo. Llevo una semana internado y quería contarles un poquito cómo estoy, contarles las cosas que vienen. Primero, agradecerles por todas las muestras de cariño en sus comentarios, en redes, a toda la gente, amigos, queridos que me han llamado, me han escrito, gracias por su preocupación”, dijo al inicio del video.

Asimismo, el interprete de ‘Tú no te imaginas’ reveló a sus seguidores que ha decidido retornar a Miami a fin de llevar su tratamiento tras lesionarse la columna. “Voy a volver a donde vino, con la familia y con los doctores que me van a ver allá y me van a tratar. No estoy al 100%, no pudo trabajar así, tengo que andar con bastón y mucho cuidado y en un escenario no puedo estar así porque no estaría al 100% para ustedes”, explicó el peruano.

“Ya he intentado entender la frustración porque realmente es frustrante sobre todo cuando amas tanto lo que haces y cuando de pronto Dios te dice: ‘Oye acuérdate de ti un poquito más y eso es lo que estoy haciendo. Tengo el amor de ustedes y de mi familia y tengo que echarle ganas. No puedo evitar ponerme triste amo con toda ilusión mi carrera, la respeto muchísimo e ir un poquito más arriba pero soy consciente que a veces me olvido de mí, pero el amor cura, el amor todo sana y cuando hay amor no hay miedo, hay ganas. Los quiero. Tengo que parar hasta el próximo año”, agregó.

¿QUÉ SE SABE SOBRE SU ESPECTÁCULO ‘MI VIDA EL SOL MAYOR’?

Mientras se disponía a contar detalles sobre su estado de salud, Zignago afirmó que la obra de teatro ‘Mi vida, el sol mayor’, que venía presentándose en La Cúpula de las Artes, deberá ser pospuesta hasta el próximo año. Este proyecto, que ha sido planificado y trabajado durante casi dos años, se interrumpirá, lo que ha generado mucha preocupación entre sus fanáticos.

“Empiezo diciéndoles que voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. Voy a posponer la temporada… importante, posponer la temporada de MI VIDA EL SOL MAYOR. Teníamos una ilusión gigante, habíamos trabajado dos años para esto y solamente pude hacer una semana de función”, detalló el productor peruano en su clip.

Gian Marco a través de un video, reveló detalles sobre su espectáculo ‘Mi vida el sol mayor’.

Por último, el cantautor sostuvo que los usuarios tienen la opción de solicitar el reembolso de su dinero en caso de que ya no deseen asistir al espectáculo, mientras que el público que decida asistir podrá disfrutar del gran trabajo y esfuerzo que ha realizado él junto a su equipo en abril de 2025.

“Entonces, para contarles que los que tienen sus entradas, bueno, pueden pedir la devolución de su dinero y a los que todavía tienen la esperanza de que regresemos y quieren verla, pues, hemos decidido con el equipo de trabajo posponerla hasta abril 2025. A los que fueron a ver la obra, gracias, ha sido un proyecto maravilloso, es un proyecto maravilloso, todavía que quiero que la gente vea”, finalizó.