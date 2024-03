Dorita Orbegoso es una de los doce participantes que formarán parte de la nueva temporada de “El Gran Chef Famosos”, exitoso reality de cocina donde personalidades de televisión e internet demuestran su habilidad culinaria. La artista fue anunciada en una conferencia de prensa, donde habló con distintos medios de comunicación sobre su participación en el programa, así como también de las aspiraciones que tiene profesionalmente.

En esta línea, la actriz cómica comentó que ha decidido alejarse de la comedia y buscar nuevos horizontes en su carrera artística, los cuales le permitan crecer artísticamente de una manera más seria. A continuación, te contamos cuáles fueron las declaraciones de la artista.

¿CUÁL ES EL NUEVO OBJETIVO DE DORITA ORBEGOSO EN EL ÁMBITO PROFESIONAL?

En conferencia de prensa de “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”, nombre que recibirá la nueva temporada del reality culinario, Dorita Orbegoso reveló a Infobae Perú que, aunque le agrada el género cómico, desea involucrarse en proyectos serios para su desarrollo profesional. “Me gusta el tema del humor, pero quiero estar en un lugar que me permita crecer”, dijo.

Además, manifestó su deseo de encontrar roles donde no quede relegada a un segundo plano. En esta línea, puso como ejemplo su paso por el programa humorístico de Jorge Benavides, “Jirón del Humor”, el cual fue cancelado después del 2023 debido a su bajo rating.

“No todos (los programas cómicos) dejan desarrollar personajes, porque ya hay figuras plasmadas. En el caso de Jorge Benavides, él es la figura principal. Los demás son un acople al programa, pero nadie va a brillar más que los principales”, argumentó. “Me gustaría estar en un lugar donde me pueda desarrollar y no ser una bolita de adorno”, agregó.

Por último, indicó que descartará propuestas donde sea reducida a roles superficiales y no pueda demostrar su verdadero talento. “Debería mejorar. Para estar como chica sexy, ya no”, sentenció.

¿QUÉ DIJO DORITA ORBEGOSO SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN “EL GRAN CHEF FAMOSOS”?

Consultada por su participación en “El Gran Chef Famosos: El Restaurante”, Dorita Orbegoso expresó sentirse emocionada de formar parte del programa debido a que el público peruano podrá conocer una nueva faceta de ella.

“Estoy feliz de ser parte de ‘El gran chef famosos’. La verdad, es que es una oportunidad, me mantiene vigente, me permite mostrar otra faceta, que me conozcan un poco más. Ustedes saben que ahorita las redes sociales y todas esas cosas hacen que la gente te pueda querer o te pueda odiar”, dijo la actriz cómica, quien también comentó sentirse agradecida de compartir con personas de otro rubro.

Respecto a sus habilidades culinarias, precisó que ella sí sabe cocinar, pero a su gusto. “Sí, sé cocinar, para mí, o sea me gusta al arrocito bien cocido, bien cocolón y a ellos (jurado), no. Yo cocino de acuerdo a mi gusto, que es totalmente diferente a la de ellos”, sostuvo.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES DE “EL GRAN CHEF FAMOSOS: EL RESTAURANTE”?

Además de Dorita Orbegoso, la nueva temporada del programa de cocina contará con las siguientes celebridades: Juan Carlos Rey de Castro, Emilio Jaime, Flavia Laos, Emilram Cossio, Zelma Gálvez, Gino Assereto, Mathías Brivio, Giovanna Valcárcel, Lita Pezo, Ekaterina Konysheva y Brando Gallesi.