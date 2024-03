Paco Bazán y Ely Yutronic han causado revuelo en las redes sociales debido a sus constantes coqueteos que realizan cuando se dan el pase entre sus programas. Mientras la conductora de “ATV Noticias - Edición Central” destaca la caballerosidad y el sentido del humor de su colega, el presentador de “El Deportivo En Otra Cancha” elogia la belleza de la periodista.

Esta interacción ha hecho que los usuarios imaginen un hipotético romance, y por ende, establezcan con ellos un “shippeo”, un término que se utiliza para expresar su deseo o preferencia porque dos personas tengan una relación amorosa.

A raíz de esta situación, los dos conductores salieron a aclarar su situación sentimental en el programa de “Magaly TV La Firme”. A continuación, te contamos qué fue lo que dijeron.

¿QUÉ DIJERON PACO BAZÁN Y ELY YUTRONIC SOBRE SUPUESTOS COQUETEOS EN CÁMARAS?

El conductor deportivo indicó para el programa de Magaly Medina que, aunque se separó hace dos años de la madre de sus hijos, él sigue con su castidad, por lo que no tiene una relación actualmente.

“Yo tengo esposa, ante los ojos de Dios yo estoy casado, eso quiere decir que yo no fumo, no tomo alcohol, no bailo pegado. Yo he tomado la decisión de ser padre y he renunciado a ser hombre”, sostuvo el exfutbolista.

Por su parte, Ely Yutronic tomó con gracia la historia de amor elaborada en redes sociales, pero aclaró que solo hay amistad con buena química con su colega de trabajo, según recoge El Popular.

“Se ha creado una mini historia, pero que en realidad es parte de una conversación amena, simpática, divertida de los temas que va a tratar Paco. Es innegable que hay sincronía, buena onda, fluye muy bien y de manera muy natural”, sostuvo la periodista.

¿QUIÉN ES PACO BAZÁN?

Fue un exfutbolista que se desempeñó como guardameta en distintos equipo del Perú. Si bien es recordado por su etapa en Universitario de Deportes, también llegó a vestir las camisetas de Cienciano, UTC, Juan Aurich, Alianza Atlético, Sport Agustino, América Cochahuayco y Deportivo Pesquero.

También jugó en el extranjero para Pontevedra de España; Anorthosis Famagusta y Olympiakos Nicosia de Chipre; y Daugava Riga de Letonia.

Actualmente se desempeña como presentador de televisión y se encuentra al mando del programa deportivo “El Deportivo En Otra Cancha” de ATV.

¿QUIÉN ES ELY YUTRONIC?

Nació en Chile pero se considera una ciudadana del mundo. Ha tenido experiencia como reportera en España, Colombia y Chile.

En nuestro país, ha tenido participación en la televisión peruana desde hace 4 años, cuando asumió la conducción del noticiero “24 Horas Medio Día” de Panamericana TV.

Asumió la conducción de “ATV Noticias Edición Central” desde el 27 de noviembre, tras la salida de Drusila Zileri.