Susana Alvarado volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de compartir un video que dejó sorprendidos a sus miles de seguidores. La vocalista de Corazón Serrano apareció con una apariencia completamente distinta a la que suele mostrar en sus presentaciones y publicaciones, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones. Su nueva imagen despertó todo tipo de especulaciones entre los usuarios, quienes pensaron que había decidido renovar su estilo de manera definitiva. Sin embargo, detrás de esta transformación existía una inesperada explicación que también involucró una divertida interacción con Paco Bazán, su actual pareja, y que terminó dando mucho de qué hablar entre los fanáticos. La publicación rápidamente acumuló reproducciones y comentarios en distintas plataformas.

¿CÓMO APARECIÓ SUSANA ALVARADO Y POR QUÉ LUCIÓ UNA IMAGEN TAN DIFERENTE?

La cantante de Corazón Serrano dejó sorprendidos a sus seguidores al aparecer en un video luciendo una larga cabellera negra, una imagen muy distinta a la que suele mostrar habitualmente. Acostumbrada a llevar el cabello corto con reflejos claros, su renovada apariencia generó dudas entre los usuarios, quienes se preguntaban si había decidido realizar un cambio radical de look. La propia publicación aumentó la intriga al estar acompañada por la frase: “El que entendió, entendió”.

No obstante, poco después se conoció que todo formaba parte de una caracterización especial. La artista utilizó una peluca oscura para recrear la apariencia de un personaje relacionado con la serie ‘Rosario Tijeras’, cuyo estreno de temporada se realizó recientemente en Netflix, según informa La República.

¿CÓMO REACCIONÓ PACO BAZÁN AL NUEVO LOOK DE LA CANTANTE?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Paco Bazán, quien decidió sumarse a la dinámica creada por la vocalista. El conductor deportivo hizo una referencia directa a la conocida serie y escribió: “Feliz estreno querida Rosario. Atentamente, Aurelio”. La respuesta no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes rápidamente relacionaron el mensaje con los personajes de la ficción mexicana.

¿QUÉ OPINARON LOS SEGUIDORES SOBRE LA NUEVA APARIENCIA DE SUSANA?

Los fanáticos no tardaron en expresar su opinión sobre la nueva apariencia de la integrante de Corazón Serrano. Muchos destacaron que el estilo le favorecía y llenaron la publicación de elogios. Entre los mensajes más comentados aparecieron frases como: “Te queda hermoso mi ‘Morena de oro’” y “Entendió la vibra”. Incluso algunos usuarios señalaron que la cantante tenía un parecido con otras figuras conocidas del espectáculo, demostrando el impacto que causó la caracterización y la buena recepción que tuvo entre el público.

¿QUÉ REVELÓ SUSANA ALVARADO SOBRE SU FUTURO PERSONAL?

Además de llamar la atención por su sorpresiva caracterización, Susana Alvarado sigue estando en la mira del ojo público por su relación sentimental con Paco Bazán. Durante una reciente entrevista televisiva, la cantante fue consultada sobre la posibilidad de formar una familia junto al conductor deportivo, una pregunta que respondió con total sinceridad.

La integrante de Corazón Serrano aseguró que por ahora no tiene planes de convertirse en madre, ya que su principal prioridad sigue siendo su carrera artística. “Todavía no, estoy enfocada en mi trabajo. Tengo cuatro años en Corazón Serrano. Tengo 28 años”, manifestó la cantante al ser consultada sobre el tema.

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