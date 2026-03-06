La creadora de contenido venezolana Isabella Ladera protagoniza un nuevo enfrentamiento mediático tras las recientes declaraciones del locutor peruano conocido como ‘El Misha’. Lo que debía ser una etapa de tranquilidad por la espera de su primer hijo junto al deportista Hugo García, se transformó en un escenario de confrontación luego de que el comunicador pusiera en duda la veracidad del tiempo de gestación de la modelo durante una emisión radial en vivo.

La respuesta de la influencer no se hizo esperar, utilizando sus plataformas digitales para arremeter con dureza frente a las insinuaciones que cuestionan su integridad y la paternidad de su pareja. A continuación, te contamos qué dijo.

¿POR QUÉ ISABELLA LADERA EXPLOTÓ CONTRA ‘EL MISHA’?

La actual pareja de Hugo García perdió la paciencia y lanzó una fuerte crítica contra el presentador radial ‘El Misha’, a quien tildó de “ignorante” y “mamarracho”. El malestar de la modelo surgió después de que el locutor utilizara su espacio al aire para asegurar que el tamaño del vientre de la venezolana no concuerda con los cuatro meses que ella declara tener, sugiriendo que el proceso estaría más avanzado de lo que se afirma públicamente.

Ladera decidió exponer al locutor mediante una captura de pantalla en sus historias de Instagram, donde cuestionó la relevancia de su contenido: “Si tienes un canal y una audiencia, sé útil. El amor nos hará libre”, sentenció la influencer, visiblemente indignada por los comentarios sobre su estado físico.

¿CUÁLES FUERON LAS AFIRMACIONES DE ‘EL MISHA’ QUE DESATARON LA CONTROVERSIA?

Durante la conducción de su programa radial junto a Macla Yamada, el locutor no solo puso en duda el calendario de gestación, sino que lanzó dardos directos contra la relación de los futuros padres. Según su análisis, el tiempo no cuadra al contar los meses de noviembre a febrero, por lo que se atrevió a decir: “Pero la panza no es de cuatro meses”.

La situación escaló cuando el presentador hizo eco de las burlas en redes sociales respecto a la paternidad de Hugo García. “Todo el mundo lo ha felicitado, pero ¿cuál ha sido la frase de la felicitación? Felicitaciones a Isabella Ladera, a Hugo García y al padre”, ironizó el locutor, quien incluso recurrió a un lenguaje soez para referirse a la supuesta ingenuidad del deportista peruano, según recoge el diario La República.

¿CÓMO ANUNCIARON HUGO GARCÍA Y ISABELLA LADERA LA NOTICIA DE QUE SERÁN PADRES?

La confirmación oficial llegó mediante una tierna publicación en Instagram, donde ambos aparecen fundidos en un abrazo mientras enseñan la primera imagen del ultrasonido de su bebé. La pareja acompañó la fotografía con una dedicatoria corta que resumía su felicidad: “Mitad tuya, mitad mía. Nuestro”. Esta revelación desató una ola de interacciones, alcanzando miles de reacciones en cuestión de instantes tras haber guardado el secreto durante varios meses.

Por su parte, el deportista peruano decidió elevar la noticia a otro nivel compartiendo un video extremo grabado en territorio mexicano. En el clip, se observa al exintegrante de Esto es Guerra lanzándose desde una aeronave con un letrero que confirmaba su futura paternidad. “Lo que sentí en ese momento antes de saltar del avión es indescriptible”, confesó Hugo en sus plataformas digitales, bromeando además sobre la herencia aventurera que le dejará a su pequeño: “Lo que le espera a mi bebé, ojalá no le tenga miedo a las alturas”.