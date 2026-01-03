Desde su aparición en el mundo digital, Jorge Luna ha sabido ganarse el cariño y la popularidad de sus seguidores, debido a su estilo sarcástico y humor irreverente, utilizando el doble sentido y la grosería en sus intervenciones. Inclusive, junto a su amigo Ricardo Mendoza conducen el programa ‘Hablando huevadas’, en la que genera un sinfín de reacciones en el canal de YouTube. Precisamente, como muestra de agradecimiento por los logros obtenidos a lo largo de estos años en el ámbito de la comedia, la celebridad de internet anunció con bombos y platillos el regalo que le dio a su madre por Navidad: una lujosa casa. De esta manera, el comediante recordó los momentos que tuvo que atravesar desde sus inicios para alcanzar el éxito, lo que hoy le permite brindar alegrías a sus seres queridos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

JORGE LUNA VIVE UN EMOTIVO MOMENTO AL REVELAR QUE LE REGALÓ UNA CASA A SU MAMÁ

En la última edición de ‘Hablando huevadas’ en YouTube, Jorge Luna y Ricardo Mendoza comentaron acerca de las fiestas de fin de año y lo que conlleva para muchas familias. Tras ello, el comediante no dudó en compartir detalles íntimos con su público al revelar que le regaló una lujosa casa con piscina a su mamá por Navidad, debido a la confianza que ella le brindó desde un inicio en su carrera como artista. Según contó Luna, la sorpresa inició cuando le entregó a su madre una pequeña caja que contenía una serie de tarjetas llenas con mensajes de agradecimiento, y mientras le mostraba cada nota, al final le reveló con fotografías los diversos ambientes de la propiedad, lo que generó que ambos rompan en llanto.

“Mami… ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa”, difundió el cómico de 32 años, originando los aplausos del público presente en el teatro. Asimismo, desde sus redes sociales, ‘Jorgito’ explicó que no fue una decisión fácil contar sobre este detalle por miedo a conmoverse en vivo; sin embargo, según indicó, la improvisación lo llevó a tomar esta decisión y reveló que, durante la emotiva escena junto a su madre y su familia, lloró de alegría al cumplir su sueño. Por su parte, el video acumula más de un millón de visualizaciones y un sinfín de comentarios destacando el gran gesto con su progenitora.

¿CUÁNTO DINERO LE PRESTÓ JORGE LUNA A BENJADOES PARA PRODUCIR SU PELÍCULA?

A través del programa ‘Habla good’, que se emite por YouTube, estuvo como invitado Benjadoes, donde contó detalles de su primera película ‘My storylof’, cuyo estreno fue el pasado 25 de septiembre. Al inicio, no dudó en revelar que una de sus mayores aspiraciones ha sido producir una película y participar en ella, asegurando que viene trabajando en este proyecto desde hace varios años. No obstante, sorprendió a los conductores del podcast al confesar que parte del apoyo económico de dicha cinta fue gracias al comediante Jorge Luna.

Según Benjamín Doig Espinoza, tomó la decisión de pedirle al también empresario una fuerte suma de dinero para su película y que se lo iba a devolver con intereses. “10 000 dólares, te lo voy a devolver en este plazo y con intereses”, contó Benja, argumentando que el presentador aceptó la propuesta sin ponerle excusas y realizó el depósito del dinero al día siguiente. “Tú me estás siendo honesto y yo también lo estoy siendo contigo. Tengo el dinero y te lo voy a dar”, respondió Luna.

Sin embargo, eso no es todo, pues, el popular tiktoker confesó que, junto a su equipo de trabajo, dudaron en solicitarle más fondos al integrante de HH. Posteriormente, se animó a enviarle un audio de cuatro minutos en el que, sin precisar el monto exacto, señaló que este supera al primer desembolso. Esto generó que los conductores de ‘Habla good’ argumentaran que el monto solicitado no cubre la producción de una película, mientras que los seguidores han aplaudido este acto de generosidad y solidaridad por el deposito del dinero.