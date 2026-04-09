La conductora y actriz peruana Tula Rodríguez vuelve a captar la atención pública tras compartir uno de los momentos más sensibles de su vida personal y familiar. A través de un emotivo mensaje difundido en sus redes sociales, reveló que su hija, Valentina Carmona, dejará el país para continuar sus estudios en el extranjero, una decisión que marca un antes y un después en su vida cotidiana. Este anuncio no solo evidenció el fuerte vínculo que ambas han construido a lo largo de los años, sino también el difícil proceso emocional que implica aceptar la distancia. La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la sinceridad de la conductora al mostrarse vulnerable en un momento tan significativo. Entre la emoción por el futuro prometedor de su hija y la inevitable tristeza por su partida, la figura televisiva enfrenta una etapa de cambios profundos que han conmovido a muchos.

¿POR QUÉ LA DESPEDIDA DE TULA RODRÍGUEZ HA CONMOVIDO TANTO?

La reacción de la conductora no pasó desapercibida debido a la honestidad con la que expresó su sentir. En el video compartido, dejó ver que este proceso no es sencillo, pese a tratarse de una oportunidad importante para su hija. “Este es un video difícil… estoy contenta, pero no sé si realmente lo estoy”, confesó, reflejando una lucha interna entre la alegría y la tristeza.

Además, reconoció que el fuerte vínculo que mantiene con su hija hace que la separación tenga un peso emocional mayor, sobre todo al haber construido una vida juntas durante varios años.

Tula Rodríguez y su hija con Javier Carmona

¿QUÉ DIJO SOBRE LA PARTIDA DE SU HIJA AL EXTRANJERO?

La presentadora explicó que la decisión de que su hija continúe su formación fuera del Perú representa un paso clave en su desarrollo personal y académico. Sin embargo, no ocultó el impacto que esto genera en su día a día. “Valentina se va a vivir fuera de Perú sin mí… creo que llegó el momento más difícil para una mamá”, señaló.

También admitió que su tristeza no está relacionada con el futuro de su hija, sino con la distancia que las separará: “Si me pongo triste no es por lo que le viene a mi hija. (...) Sentí que más de la mitad de mi vida se va”.

¿CÓMO RECORDÓ A JAVIER CARMONA EN ESTE MOMENTO?

Durante su reflexión, la conductora recordó a su fallecido esposo, quien años atrás ya había anticipado esta situación. Según relató, él estaba convencido de que su hija estudiaría en el extranjero. “Él me decía: ‘Valentina se va a ir fuera, prepárate’”, comentó con nostalgia. Aunque en ese momento no lo creía posible, hoy esa predicción se ha cumplido, lo que añade un componente emocional más profundo a la despedida.

¿CÓMO ENFRENTA TULA ESTA NUEVA ETAPA COMO MADRE?

A pesar del dolor que implica la distancia, la conductora dejó en claro que respalda completamente la decisión de su hija. Destacó la formación que le ha brindado y la confianza que tiene en sus valores.

“Estoy segura que a Valentina le vienen cosas maravillosas”, expresó. Asimismo, reconoció que ahora le tocará acompañarla desde lejos: “Me tocará ver de lejos sus triunfos y sus caídas también”.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS TRAS SU MENSAJE?

Las reacciones no tardaron en llegar y estuvieron marcadas por el apoyo y la admiración. Muchos usuarios resaltaron su papel como madre y la valentía de permitir que su hija crezca fuera del país. “Has criado una crack. (...) Tu rol cambia, pero el vínculo no”, escribió una seguidora. Otros coincidieron en que esta experiencia será clave para el desarrollo de la joven, destacando el valor de conocer nuevas culturas y ampliar horizontes.

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