Ethel Pozo, reconocida conductora del programa “América Hoy”, el cual se transmite por la pantalla de América Televisión, ha generado polémica en las últimas horas al manifestar su desconocimiento por Oliver Sonne, futbolista danés y nacionalizado peruano que fue convocado por la selección peruana para jugar ante Chile y Argentina por las Eliminatorias. El suceso ha generado controversia entre los televidentes de su espacio y los seguidores del fútbol peruano. A continuación, te contamos mucho más sobre el tema.

Sonne no fue reconocida por Ethel y esto sorprendió a sus mismos compañeros de conducción. Ella no pudo identificar a Sonne en fotografías. “Pensé que era un actor”, comentó desconcertada la hija de la célebre Gisela Valcárcel. Los comentarios no se han hecho esperar en las redes sociales, los mismos que critican su ignorancia sobre la identidad del futbolista que es tendencia en nuestro país, según Infobae.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre el llamado de Oliver Sonne a la selección peruana?

En junio de este año, tras ser preguntado por la posibilidad de llamar a Sonne a la selección, Reynoso dijo lo siguiente: “La posibilidad de que venga Oliver Sonne es muy viable. Cada vez es más tangible porque los papeles van evolucionando”.

Luego, el ‘Cabezón’ dio detalles de la reunión que tuvo con el deportista europeo en una conversación con ATV: “Está con ganas de venir. Sabe más del fútbol peruano de lo que esperábamos, conoce la comida peruana y sigue bastante a la selección. Estamos a expensas de que su abuela saque la documentación, luego la madre y él”.

Qué dijo Oliver Sonne tras terminar su primera práctica con la selección peruana

“Es un gran honor estar aquí. Ha sido una larga aventura desde hace un año cuando por primera vez me contactaron, y estar aquí hoy y ser parte del grupo es realmente algo grande para mi”, dijo el lateral danés-peruano tras culminar su primer entrenamiento con la Blanquirroja.

¿Cuáles fueron los resultados de la jornada 2 de las Eliminatorias?

Bolivia 0-3 Argentina

Ecuador 2-1 Uruguay

Venezuela 1-0 Paraguay

Chile 0-0 Colombia

Perú 0-1 Brasil

¿Cuál es la programación de la jornada 3 de las Eliminatorias?

Bolivia vs Ecuador: 12 de octubre | 15:00 horas

Colombia vs Uruguay: 12 de octubre | 15:00 horas

Chile vs Perú: 12 de octubre | 19:00 horas

Argentina vs Paraguay: 12 de octubre | 19:00 horas

Brasil vs Venezuela: 12 de octubre | 19:30 horas

¿Cuál es el fixture completo de las Eliminatorias 2026?

OCTUBRE 2023

Fecha 3:

Colombia - Uruguay (12 /10/23)

Brasil - Venezuela (12 /10/23)

Bolivia - Ecuador (12 /10/23)

Argentina - Paraguay (12 /10/23)

Chile - Perú (12 /10/23)

Fecha 4:

Uruguay - Brasil (17 /10/23)

Perú - Argentina (17 /10/23)

Venezuela - Chile (17 /10/23)

Paraguay - Bolivia (17 /10/23)

Ecuador - Colombia (17 /10/23)

NOVIEMBRE 2023

Fecha 5:

Colombia - Brasil (16 /11/23)

Venezuela - Ecuador (16 /11/23)

Bolivia - Perú (16 /11/23)

Argentina - Uruguay (16 /11/23)

Chile - Paraguay (16 /11/23)

Fecha 6:

Uruguay - Bolivia (21 /11/23)

Perú - Venezuela (21 /11/23)

Brasil - Argentina (21 /11/23)

Paraguay - Colombia (21 /11/23)

Ecuador - Chile (21 /11/23)

SEPTIEMBRE 2024

Fecha 7:

Uruguay - Paraguay

Perú - Colombia

Brasil - Ecuador

Bolivia - Veneuzela

Argentina - Chile

Fecha 8:

Colombia - Argentina

Venezuela - Uruguay

Paraguay - Brasil

Chile - Bolivia

Ecuador - Perú

OCTUBRE 2024

Fecha 9:

Perú - Uruguay

Venezuela - Argentina

Bolivia - Colombia

Chile - Brasil

Ecuador - Paraguay

Fecha 10:

Uruguay - Ecuador

Colombia - Chile

Brasil - Perú

Paraguay - Venezuela

Argentina - Bolivia

NOVIEMBRE 2024

Fecha 11:

Uruguay - Colombia

Perú - Chile

Venezuela - Brasil

Paraguay - Argentina

Ecuador - Bolivia

Fecha 12:

Colombia - Ecuador

Brasil - Uruguay

Bolivia - Paraguay

Argentina - Perú

Chile - Venezuela

MARZO 2025

Fecha 13:

Uruguay - Argentina

Perú - Bolivia

Brasil - Colombia

Paraguay - Chile

Ecuador - Venezuela

Fecha 14:

Colombia - Paraguay

Venezuela - Perú

Bolivia - Uruguay

Argentina - Brasil

Chile - Ecuador

JUNIO 2025

Fecha 15:

Colombia - Perú

Venezuela - Bolivia

Paraguay - Uruguay

Chile - Argentina

Ecuador - Brasil

Fecha 16:

Uruguay - Venezuela

Perú - Ecuador

Brasil - Paraguay

Bolivia - Chile

Argentina - Colombia

SEPTIEMBRE 2025

Fecha 17:

Uruguay - Perú

Colombia - Bolivia

Brasil - Chile

Paraguay - Ecuador

Argentina - Venezuela

Fecha 18:

Perú - Paraguay

Venezuela - Colombia

Bolivia - Brasil

Chile - Uruguay

Ecuador - Argentina

